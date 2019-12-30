WhatsApp'a 2020'de 3 yeni özellik geliyor!
WhatsApp'ın yeni yılda kullanıcılarına güncellemelerle yeni özellikler sunup sunmayacağı büyük merak konusu oldu. 2019'da büyük yeniliklere imza atan WhatsApp 2020'de de devam edecek. Özellikle karanlık mod, görsel doğruluğu ve kaybolan mesajlar, WhatsApp'ın 2020'de yapması beklenen yenilikler arasında yer alıyor.
30.12.2019 16:21
- Son Güncelleme: 30.12.2019 16:21
KARANLIK MOD!
Karanlık mod artık hemen her uygulama ve işletim sistemiyle özellikle son bir yılda karşımıza fazlasıyla çıkıyor. Yeni yılda WhatsApp için de gerçek olması bekleniyor. Yani şu an için 2020'de WhatsApp'a dair en fazla konuşulan özelliklerden biri karanlık mod. Şu anda test aşamasındaki özelliğin yeni yılın ilk aylarıyla hayata geçmesi bekleniyor.
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