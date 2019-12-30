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WhatsApp'a 2020'de 3 yeni özellik geliyor!

WhatsApp'ın yeni yılda kullanıcılarına güncellemelerle yeni özellikler sunup sunmayacağı büyük merak konusu oldu. 2019'da büyük yeniliklere imza atan WhatsApp 2020'de de devam edecek. Özellikle karanlık mod, görsel doğruluğu ve kaybolan mesajlar, WhatsApp'ın 2020'de yapması beklenen yenilikler arasında yer alıyor.

30.12.2019 16:21 - Son Güncelleme: 30.12.2019 16:21
WhatsApp'a 2020'de 3 yeni özellik geliyor!

KARANLIK MOD!
Karanlık mod artık hemen her uygulama ve işletim sistemiyle özellikle son bir yılda karşımıza fazlasıyla çıkıyor. Yeni yılda WhatsApp için de gerçek olması bekleniyor. Yani şu an için 2020'de WhatsApp'a dair en fazla konuşulan özelliklerden biri karanlık mod. Şu anda test aşamasındaki özelliğin yeni yılın ilk aylarıyla hayata geçmesi bekleniyor.

WhatsApp'a 2020'de 3 yeni özellik geliyor!

İki milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en fazla tercih edilen iletişim uygulaması WhatsApp, güncellemelerle yepyeni özellikler sunmaya devam ediyor. Yeniliklerin önümüzdeki yıl da devam edeceği ortada. Üstelik uygulamaya eklenecek özelliklerin birkaçı şimdiden netleşmiş durumda.

WhatsApp'a 2020'de 3 yeni özellik geliyor!

Karanlık modun ana çıkış noktası göz yorgunluğunu azaltmak. Ekrandan yayılan bembeyaz ışık özellikle karanlık ortamlarda gözleri fazlasıyla rahatsız ediyor. Bu noktada karanlık modun faydası büyük. Karanlık mod ek olarak AMOLED ekranlı telefonlarda batarya tasarrufu da sağlıyor.

WhatsApp'a 2020'de 3 yeni özellik geliyor!

GÖRSEL DOĞRULUĞU
Diğer bir özellik görsellerle alakalı. WhatsApp, uygulama üzerinden paylaşılan görselleri Google'da hızlıca aramayı sağlayacak gibi görünüyor. Böylece kişisel ya da grup sohbetlerinde paylaşılan fotoğraflar Google'da hızlıca aranabiliyor.

WhatsApp'a 2020'de 3 yeni özellik geliyor!

Bu özellikler şu anda yıl başından itibaren aktif edilecek gibi görünüyor. Daha sonraki süreçte yeni sürprizlerle de karşılaşacağız.

WhatsApp'a 2020'de 3 yeni özellik geliyor!
WhatsApp'a 2020'de 3 yeni özellik geliyor!

KAYBOLAN MESAJLAR
Son olarak diğer bir özellik de kaybolan mesajlar. Bu sene fazlasıyla duyduğumuz kaybolan mesajlar, belirli süre sonunda mesajların otomatik olarak silinmesini sağlıyor. Şu ana kadar sızan ekran görüntülerinde 1 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 5 farklı seçenek var.

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