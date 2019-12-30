WhatsApp'a 2020'de 3 yeni özellik geliyor!

KARANLIK MOD!

Karanlık mod artık hemen her uygulama ve işletim sistemiyle özellikle son bir yılda karşımıza fazlasıyla çıkıyor. Yeni yılda WhatsApp için de gerçek olması bekleniyor. Yani şu an için 2020'de WhatsApp'a dair en fazla konuşulan özelliklerden biri karanlık mod. Şu anda test aşamasındaki özelliğin yeni yılın ilk aylarıyla hayata geçmesi bekleniyor.