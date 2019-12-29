Yeni yılda teröristlerin korkulu rüyası Aksungur olacak! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

Şirketin yürüttüğü projelere değinen Kotil, şu bilgileri verdi:

"Milli Muharip Uçak iyi gidiyor. Uzun soluklu bir proje, 2 yıl sonra PDR'sini (Ön Tasarım Gözden Geçirme-Preliminary Design Review) bitireceğiz. Uçağın hemen hemen her şeyine karar verilecek. Bundan sonra mühendisler çok detay çalışmalar yapıp imalata başlayacaklar. İlk uçuşu 2026'da. Gökbey'i 29 Ekim 2021'de teslim ediyoruz, sonrasında seri üretime başlayacağız. Şu anda sertifika uçuşları yapılıyor. Gökbey 12 kişi taşıyor, cephe gerisinde ve sivil amaçlı kullanılabiliyor. Sağlık Bakanlığı, jandarma, kara ve hava kuvvetlerinde ihtiyaçları giderecek. Yurt dışından da talepler var. Atak-2, Rusya ve ABD'den sonra bu klastaki en etkili helikopterler arasında yer alacak. İlk uçuşuna 3 yıl var. Hürjet'i 2022'de uçurmak istiyoruz. 2020'de projelerde daha fazla yol almayı hedefliyoruz."

2020 SONRASI VİZYON: ÖZGÜN ÜRÜNLERİN BİTİRİLMESİ

Temel Kotil, bunun yanında Atak helikopteri ve Hürkuş uçağı üretimlerinin sürdüğünü, Airbus ve Boeing'e konsolide 1 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi. Bunların artmasının söz konusu olduğunu ifade eden Kotil, 2020 ve sonrasındaki vizyonlarını ağırlıklı olarak "özgün ürünlerin bitirilmesinin" oluşturduğunu dile getirdi.

Temel eğitim uçağı Hürkuş üzerinde iyileştirmeler yaptıklarını anlatan Kotil, "Önümüzdeki aylarda envantere girer diye bekliyoruz. Aslında her şey bir öğrenme sürecidir. Anka için aşağı yukarı 10 yılımız geçti ama Aksungur 18 ayda bitti. Gökbey, Atak'tan edindiğimiz tecrübe üzerinde oturuyor. Atak-2 de Gökbey'in tecrübesi üzerine oturacak." diye konuştu.

Kotil, yürüttükleri projelerle 10 yıl sonra Türkiye'yi hem ihracatta hem özgün hava araçlarının kullanımı anlamında mutlu eder bir noktaya geleceklerini söyledi.