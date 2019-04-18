Whatsapp yeni özellikleriyle dikkat çekiyor! İşte son güncellemeyle gelecek bomba özellikler...
WhatsApp şu anda dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Bu nedenle sürekli güncellemeler yaparak kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. Uygulamada yapılan geliştirmelerle kullanıcılara daha hızlı ve pratik kullanım sağlanıyor. WhatsApp son olarak Android Beta uygulaması 2.19.106 sürümüne yükseltildi. Güncellemenin ardından uygulamaya çeşitli özelliklerin geldiği konuşulmaya başladı. Özellikle parmak izinde yapılan değişiklikler kullanıcıları şaşırtabilir. Peki, Whatsapp'ın yeni güncellemesinde yer alan özellikler nelerdir? İşte o özellikler...
WhatsApp'ta herhangi bir özellik son kullanıcılara sunulmadan önce Android veya iOS betada test edilir. Bir süreden beridir geliştirici ekibin Android tarafında üstünde çalıştığı bir takım yenilikler vardı. Hatta bir tanesi erişime açık bile değildi. Bununla birlikte parmak izi özelliği üstünde de bir değişiklik yapıldı.
WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile yeni bir güncelleme yayınladı ve WhatsApp Android Beta uygulamasını 2.19.106 sürümüne yükseltti. Güncelleme ile birlikte bir süredir geliştirme aşamasında olan yeni medya dosyalarına etiket ve emoji ekleme arayüzü, tüm beta kullanıcılarının erişimine açılırken; biyometrik güvenlik kilidine yeni bir özellik eklendi.