Whatsapp yeni özellikleriyle dikkat çekiyor! İşte son güncellemeyle gelecek bomba özellikler...

WhatsApp şu anda dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Bu nedenle sürekli güncellemeler yaparak kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. Uygulamada yapılan geliştirmelerle kullanıcılara daha hızlı ve pratik kullanım sağlanıyor. WhatsApp son olarak Android Beta uygulaması 2.19.106 sürümüne yükseltildi. Güncellemenin ardından uygulamaya çeşitli özelliklerin geldiği konuşulmaya başladı. Özellikle parmak izinde yapılan değişiklikler kullanıcıları şaşırtabilir. Peki, Whatsapp'ın yeni güncellemesinde yer alan özellikler nelerdir? İşte o özellikler...

18.04.2019 19:28 - Son Güncelleme: 18.04.2019 19:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





