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Whatsapp yeni özellikleriyle dikkat çekiyor! İşte son güncellemeyle gelecek bomba özellikler...

WhatsApp şu anda dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Bu nedenle sürekli güncellemeler yaparak kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. Uygulamada yapılan geliştirmelerle kullanıcılara daha hızlı ve pratik kullanım sağlanıyor. WhatsApp son olarak Android Beta uygulaması 2.19.106 sürümüne yükseltildi. Güncellemenin ardından uygulamaya çeşitli özelliklerin geldiği konuşulmaya başladı. Özellikle parmak izinde yapılan değişiklikler kullanıcıları şaşırtabilir. Peki, Whatsapp'ın yeni güncellemesinde yer alan özellikler nelerdir? İşte o özellikler...

18.04.2019 19:28 - Son Güncelleme: 18.04.2019 19:28
Whatsapp yeni özellikleriyle dikkat çekiyor! İşte son güncellemeyle gelecek bomba özellikler...

WhatsApp'ta herhangi bir özellik son kullanıcılara sunulmadan önce Android veya iOS betada test edilir. Bir süreden beridir geliştirici ekibin Android tarafında üstünde çalıştığı bir takım yenilikler vardı. Hatta bir tanesi erişime açık bile değildi. Bununla birlikte parmak izi özelliği üstünde de bir değişiklik yapıldı.

Whatsapp yeni özellikleriyle dikkat çekiyor! İşte son güncellemeyle gelecek bomba özellikler...

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile yeni bir güncelleme yayınladı ve WhatsApp Android Beta uygulamasını 2.19.106 sürümüne yükseltti. Güncelleme ile birlikte bir süredir geliştirme aşamasında olan yeni medya dosyalarına etiket ve emoji ekleme arayüzü, tüm beta kullanıcılarının erişimine açılırken; biyometrik güvenlik kilidine yeni bir özellik eklendi.

Whatsapp yeni özellikleriyle dikkat çekiyor! İşte son güncellemeyle gelecek bomba özellikler...

Yeni medya dosyalarına etiket ve emoji ekleme arayüzü, kullanıcıların aradıkları emoji ve çıkartmaları kolaylıkla bulabilecekleri şekilde iki sekmeye ayrıldı. Ayrıca ne aradığını bilen kullanıcılar için direkt olarak anahtar kelime yazabilecekleri bir arama motoru da eklendi.

Whatsapp yeni özellikleriyle dikkat çekiyor! İşte son güncellemeyle gelecek bomba özellikler...

WhatsApp, güncelleme ile birlikte parmak izi ile kimlik doğrulamaya yeni bir özellik getirdi.

Whatsapp yeni özellikleriyle dikkat çekiyor! İşte son güncellemeyle gelecek bomba özellikler...

Yeni özellik ile birlikte WhatsApp'ta parmak izi kilidini aktif ettiğinizde herhangi bir sohbette ekran görüntüsü alamayacaksınız.

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