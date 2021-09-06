Whatsapp kullanan milyonlar şoke oldu! Sakın bunu yapmayın yoksa patlarsınız! Whatsapp'tan size fotoğraf yollandığı zaman...
Whatsapp'tan size fotoğraf yollandığı zaman... Sakın bunu yapmayın yoksa patlarsınız! Whatsapp, kullanıcıları amacıyla yeni bir tehlike ile ilgili bilgi verdi. Uygulama yazılımında meydana gelen bir açıktan yararlanan hackerların, kullanıcıların özel verilerine ve dosyalarına erişebildiği konusu ile ilgili açıklama yapıldı. Uzmanların bu açıkla ilgili yaptığı duyuruya göre hackerlar, gönderdikleri resimlerle açıktan yararlanarak istedikleri kullanıcıların hesabına erişip, hassas bilgilerine ulaşabiliyor.
06.09.2021 11:19
- Son Güncelleme: 06.09.2021 11:19
YENİ GÜNCELLEME YAYINLANDI
Güvenlik araştırmacıları yaptığı açıklamada, buldukları güvenlik açığını WhatsApp'a ilettiklerini ve şirketin bu duruma müdahale ettiğini belirtti. WhatsApp yaptığı duyuruda kullanıcılara yeni bir güncelleme yayınladığını ve son güncellemeleri yüklemesi durumunda güvende olacağı belirtti.