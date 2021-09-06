Whatsapp kullanan milyonlar şoke oldu! Sakın bunu yapmayın yoksa patlarsınız! Whatsapp’tan size fotoğraf yollandığı zaman...

Türkiye'nin ve dünyanın en çok sarfedilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp'ın yeni açığı meydana çıktı. Uygulama yetkililerinin kullanıcılarını uyardığı bu açığın kullanılarak saklı verilere ve dosyalara erişilebildiği ifade edildi.