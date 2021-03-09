PUBG'den yeni oyun: Çoğu kişi henüz duymadı! New State daha şimdiden kasıp kavuruyor

PUBG'nin yeni oyunu New State yakın bir zamanda oyunseverlere duyurulmuştu. Oyun için ön kayıt işlemleri başladı. Oyunu sabırsızlıkla bekleyen oyunseverler New State'in yayınlanacağı tarihe odaklandı. Yapımcı firma tarafından paylaşılan bilgilere göre, oyuna bugüne kadar 5 milyon kayıt yapıldı. Ayrıca iOS cihazlar için ön kayıt işlemlerinin ilerleyen tarihlerde başlayacağı öğrenildi. PUBG New State resmi internet sitesinden ve Apple Store, Google Play Store'dan oyunla ilgili bilgiler paylaşıldı.