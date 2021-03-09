PUBG'den yeni oyun: Çoğu kişi henüz duymadı! New State daha şimdiden kasıp kavuruyor
Battle royal yani hayatta kalma tarzı oyunlar arasında en çok oynananlar birisi olan PUBG'nin yeni oyunu için geri sayım başladı. Krafton ve PlayerUnknown's Battlegrounds yapımcılarının yeni hazırladığı oyun için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapılan son açıklamada, Google Play Store üzerinden oyuna bugüne kadar yaklaşık 5 milyon oyuncunun kayıt yaptırdığı bilgisine yer verildi. 1 hafta içerisinde yaptırılan bu kayıt işlemlerinin ardından oyunun yapımcı şirketi tarafından PUBG: New State'in ne zaman yayınlanacağı milyonların aklında bir soru işareti olarak yerini aldı.
09.03.2021 09:56
- Son Güncelleme: 09.03.2021 09:58
PUBG'nin yeni oyunu New State yakın bir zamanda oyunseverlere duyurulmuştu. Oyun için ön kayıt işlemleri başladı. Oyunu sabırsızlıkla bekleyen oyunseverler New State'in yayınlanacağı tarihe odaklandı. Yapımcı firma tarafından paylaşılan bilgilere göre, oyuna bugüne kadar 5 milyon kayıt yapıldı. Ayrıca iOS cihazlar için ön kayıt işlemlerinin ilerleyen tarihlerde başlayacağı öğrenildi. PUBG New State resmi internet sitesinden ve Apple Store, Google Play Store'dan oyunla ilgili bilgiler paylaşıldı.