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Volvo'dan radikal karar! Volvo 2020'den itibaren otomobillere hız sınırı getiriyor...

Volvo'dan flaş karar... İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, gelecek yıldan itibaren bütün otomobillerde hız sınırını trafikteki yaralanma ve ölümleri azaltmak için "saatte 180 kilometre" ile sınırlayacağını bildirdi. 2021 model otomobiller de "saatte maksimum 180 kilometre" hız sınırı uygulamasına geçilecek. Volvo'nun 2020 Vizyon'u çerçevesinde alınan kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak. İşte Volvo'nun hız sınırlaması kararı ile ilgili detaylar...

04.03.2019 20:26 - Son Güncelleme: 04.03.2019 20:35
Volvo'dan radikal karar! Volvo 2020'den itibaren otomobillere hız sınırı getiriyor...

Volvo, gelecek yıldan itibaren bütün otomobillerde hız sınırını trafikteki yaralanma ve ölümleri azaltmak için "saatte 180 kilometre" ile sınırlayacağını bildirdi.


Volvo'dan radikal karar! Volvo 2020'den itibaren otomobillere hız sınırı getiriyor...

Şirketten yapılan açıklamada, 2021 model otomobiller de "saatte maksimum 180 kilometre" hız sınırı uygulamasına geçilecek.

Volvo'dan radikal karar! Volvo 2020'den itibaren otomobillere hız sınırı getiriyor...

Şirketin 2020 Vizyon'u çerçevesinde alınan kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak.

Volvo'dan radikal karar! Volvo 2020'den itibaren otomobillere hız sınırı getiriyor...

Bunun için hız kontrol ve sanal çevreleme teknolojisini kullanacak olan şirket, aynı zamanda hastane ve okul bölgesinde otomatik olarak hız kısıtlaması üzerinde de çalışacak.

Volvo'dan radikal karar! Volvo 2020'den itibaren otomobillere hız sınırı getiriyor...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo'nun üst yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, otomobil üreticilerinin, hız yapma ve sarhoş olarak otomobil kullanma gibi sorumsuz hareketlerle başa çıkmak için teknoloji kullanma hakkı veya sorumlulukları olup olmadığı hakkında bir tartışma başlamak istediklerini belirtti.

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