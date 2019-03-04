Volvo'dan radikal karar! Volvo 2020'den itibaren otomobillere hız sınırı getiriyor...

Volvo'dan flaş karar... İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, gelecek yıldan itibaren bütün otomobillerde hız sınırını trafikteki yaralanma ve ölümleri azaltmak için "saatte 180 kilometre" ile sınırlayacağını bildirdi. 2021 model otomobiller de "saatte maksimum 180 kilometre" hız sınırı uygulamasına geçilecek. Volvo'nun 2020 Vizyon'u çerçevesinde alınan kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak. İşte Volvo'nun hız sınırlaması kararı ile ilgili detaylar...

04.03.2019 20:26 - Son Güncelleme: 04.03.2019 20:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





