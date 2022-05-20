Twitter’dan çok konuşulacak yenilik! Yeni bir operasyon mu? Yanlış bulduğu tweet platformda görünmez hale gelecek

"Bir iddianın yanıltıcı olabileceğine dair kanıtımız olur olmaz, bu politika kapsamındaki içeriği Twitter'da (Ana zaman çizelgesi, Arama ve Keşfet dahil) öne çıkarmayacağız ve tavsiye etmeyeceğiz."

Çin, Rusya, İran devletiyle bağlantılı medya kuruluşlarını ve onların çalışanlarını damgalayıp fişlerken örneğin Britanya'nın kamusal yayın organı BBC'ye aynı muameleyi yapmamak gibi çifte standartta bir sakınca görmeyen Twitter, yine çifte standart işareti verdi.