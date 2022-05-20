Twitter’dan çok konuşulacak yenilik! Yeni bir operasyon mu? Yanlış bulduğu tweet platformda görünmez hale gelecek
Elon Musk'ın satın alacağı haberleri gelen Twitter bir yöneticisinin itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Twitter yöneticisi Alex Martinez, sosyal medyaya düşen bir videoda Twitter'ın ideolojik tutumundan dolayı kar etmediğini, insanları yönlendirmek için çalıştığını, yanlış bilgilendirmeler ve yanlış etiketlemeler yaptığını itiraf etmişti. Dünya bu itirafı konuşurken Twitter'dan tartışma yaratacak yeni bir hamle geldi. Platform, düzmece veya yanıltıcı bilgi içerdiğine hükmettiği tweeti platformda görünmez hale getirecek. Bilindiği üzere Twitter geçtiğimiz senelerde Başkan Erdoğan'a destek veren hesapları kapatmıştı. Twitter'ın bu son kararı "Yeni sansürlere kılıf mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Twitter'ın Rusya'ya karşı görmezden gelinemez hal alan ifade özgürlüğü sorunu potansiyel patronu Elon Musk tarafından ifşa edilirken, yine tartışmalı bir yeni politika açıklaması geldi. Krizde yanlış bilgilendirmeye karşı açıklanan yeni politikanın doğal afetler, silahlı çatışmalar ve acil halk sağlığı durumlarında viral yalanların yayılmasını ve önerilmesini önlemek için tasarlandığı belirtildi.
"İnsanlar kriz zamanlarında haber paylaşmak, destek bulmak ve bağlantıda kalmak için Twitter'a başvuruyor. Bugün, Twitter'ın zaten savunmasız gruplara daha fazla zarar verebilecek viral yanlış içeriği önermemesi veya yaygınlaştırmaması için bir kriz yanlış bilgilendirme politikası başlatıyoruz" denilerek açıklama paylaşıldı.
TWİTTER'IN KAYNAKLARI NE KADAR GÜVENİLİR?
'Kriz anlarında iddiaların yanıltıcı olup olmadığını belirlemek için, çatışma izleme gruplarından, insani yardım kuruluşlarından, açık kaynak araştırmacılarından, gazetecilerden ve daha fazlasından elde edilen kanıtlar dahil olmak üzere, birden fazla güvenilir, kamuya açık kaynaktan doğrulamaya ihtiyaç duyduğunu' söyleyen Twitter, şöyle dedi:
"Bir iddianın yanıltıcı olabileceğine dair kanıtımız olur olmaz, bu politika kapsamındaki içeriği Twitter'da (Ana zaman çizelgesi, Arama ve Keşfet dahil) öne çıkarmayacağız ve tavsiye etmeyeceğiz."
Çin, Rusya, İran devletiyle bağlantılı medya kuruluşlarını ve onların çalışanlarını damgalayıp fişlerken örneğin Britanya'nın kamusal yayın organı BBC'ye aynı muameleyi yapmamak gibi çifte standartta bir sakınca görmeyen Twitter, yine çifte standart işareti verdi.
SCHRÖDİNGER'İN KEDİSİ GİBİ
Açıklamada 'Son derece görünür tweetlere ve devlete bağlı medya hesapları, doğrulanmış, resmi devlet hesapları gibi yüksek profilli hesaplardan gelen tweetlere uyarı bildirimleri eklemeye öncelik verileceği' vurgulandı.
Buna göre uyarı bildiriminde "Bu tweet, krizden etkilenen nüfuslara zarar verebilecek sahte ya da yanlış yönlendirici bilgi paylaşarak Twitter kurallarını ihlal etmiştir. Ancak Twitter, bu içeriğin hesap sorma-teyit amaçlı muhafazası için mevcut kalmasına karar vermiştir" yazacak.