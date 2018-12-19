Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını ilgilendiren gelişme! iPhone'lar için iOS 12.1.2 müjdesi

Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi... iPhone'larda iOS 12.1.2 kullanıma sunuldu. Peki kullanıma sunulan iOS 12.1.2 güncellemesi ile neler değişecek? iOS 12.1.2 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek? İşte bilmeniz gereken her şey...

19 Aralık 2018 Çarşamba, 21:41:10 Güncelleme: 21:59:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





