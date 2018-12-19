Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını ilgilendiren gelişme! iPhone'lar için iOS 12.1.2 müjdesi

Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi... iPhone'larda iOS 12.1.2 kullanıma sunuldu. Peki kullanıma sunulan iOS 12.1.2 güncellemesi ile neler değişecek? iOS 12.1.2 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek? İşte bilmeniz gereken her şey...

19 Aralık 2018 Çarşamba, 21:41:10 Güncelleme: 21:59:22
Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını ilgilendiren gelişme! iPhone'lar için iOS 12.1.2 müjdesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın dağıtmaya başladığı iOS 12.1.2 güncellemesi, Türkiye'deki kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.

Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını ilgilendiren gelişme! iPhone'lar için iOS 12.1.2 müjdesi

Zira söz konusu güncelleme ile ülkemizde yeni iPhone modellerini satın alan kullanıcıların yaşadığı bağlantı sorunu gideriliyor.

Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını ilgilendiren gelişme! iPhone'lar için iOS 12.1.2 müjdesi

Ayrıca yaklaşık 100 MB boyutundaki güncelleme ile eSIM bağlantısında yaşanan sorunlar çözüme kavuşturuluyor.

Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını ilgilendiren gelişme! iPhone'lar için iOS 12.1.2 müjdesi

Peki iOS 12.1.2 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek?

Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını ilgilendiren gelişme! iPhone'lar için iOS 12.1.2 müjdesi

İşte güncelleme alacak modellerin sıralı tam listesi...

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