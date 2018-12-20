Facebook'un yeni bir kişisel veri skandalı daha ortaya çıktı!

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Facebook'ta sular durulmuyor. Yüz milyonlarca abonesi olan şirketin kullanıcıların profil bilgileri dışında özel mesajlarını da paylaştığı ortaya çıktı. Dünya devi, özel mesajlarınızı başta Netflix ve Spotify olmak üzere bazı kuruluşlarla paylaştığını itiraf etti!