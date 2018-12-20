Facebook'un yeni bir kişisel veri skandalı daha ortaya çıktı!

Sosyal medya platformu Facebook yeni bir skandalla gündemde. Daha önce Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerinin satılması skandalıyla gündeme gelen ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in konu hakkında ifade verdiği şirket, yeni bir ihlal ile gündemde. İşte Facebook'un yeni skandalı...

20 Aralık 2018 Perşembe, 09:16:19 Güncelleme: 09:44:21
Facebook'un yeni bir kişisel veri skandalı daha ortaya çıktı!

Sosyal medya platformu Facebook'un kişisel bilgilerinizi paylaştığı bilinen bir gerçek. Fakat Facebook'un bu işi daha ileri götürdüğü ortaya çıktı.

Facebook'un yeni bir kişisel veri skandalı daha ortaya çıktı!

'KALDIĞINIZ OTELİ BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?'

Hatırlarsınız Facebook kurucusu Mark Zuckerberg nisan ayında 87 milyon kullanıcının verisini Cambridge Analytica şirketi ile paylaştığı için ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

Zuckerberg senatörün, 'kaldığınız oteli bizimle paylaşır mısınız?' sorusuna 'hayır' cevabını vermişti.

Facebook'un yeni bir kişisel veri skandalı daha ortaya çıktı!

PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Facebook'ta sular durulmuyor. Yüz milyonlarca abonesi olan şirketin kullanıcıların profil bilgileri dışında özel mesajlarını da paylaştığı ortaya çıktı. Dünya devi, özel mesajlarınızı başta Netflix ve Spotify olmak üzere bazı kuruluşlarla paylaştığını itiraf etti!

Facebook'un yeni bir kişisel veri skandalı daha ortaya çıktı!

Bu açıklamaya rağmen Facebook, kullanıcı verilerini açıklananın çok üzerinde bir sayıyla şirketlerle paylaşmaya devam ediyor.

Facebook'un yeni bir kişisel veri skandalı daha ortaya çıktı!

New York Times'ın haberine göre Facebook uzun yıllardır bu şirketlerle kullanıcıların çok özel bilgilerini paylaşıyor. Peki sizin özel mesajlarınızın Spotify veya Netflix'te olduğunu nasıl öğreneceksiniz?

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