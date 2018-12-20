Facebook'un yeni bir kişisel veri skandalı daha ortaya çıktı!
Sosyal medya platformu Facebook yeni bir skandalla gündemde. Daha önce Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerinin satılması skandalıyla gündeme gelen ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in konu hakkında ifade verdiği şirket, yeni bir ihlal ile gündemde. İşte Facebook'un yeni skandalı...
20 Aralık 2018 Perşembe, 09:16:19 Güncelleme: 09:44:21
'KALDIĞINIZ OTELİ BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?'
Hatırlarsınız Facebook kurucusu Mark Zuckerberg nisan ayında 87 milyon kullanıcının verisini Cambridge Analytica şirketi ile paylaştığı için ABD Kongresi'nde ifade vermişti.
Zuckerberg senatörün, 'kaldığınız oteli bizimle paylaşır mısınız?' sorusuna 'hayır' cevabını vermişti.
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