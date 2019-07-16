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Telefon sahipleri dikkat! Telefonunuzun bu özelliğini ilk kez öğreneceksiniz...

Gelişen teknoloji ile birlikte artık cep telefonu hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Gerek iş, gerek özel hayatımızın her anında birçok işimizi artık cep telefonlarımız ile hallediyoruz. Fakat telefonlarımızda öyle özellikler var ki birçoğunu pek çok kişi bilmiyor. Telefonunuzda uzun süredir gizlice duran bu özelliğin ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte çok işinize yarayacak bir çok gizli özellik...

16.07.2019 08:47 - Son Güncelleme: 16.07.2019 08:47
Telefon sahipleri dikkat! Telefonunuzun bu özelliğini ilk kez öğreneceksiniz...

Telefonunuzda uzun süredir gizlice duran bu özelliğin ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Whatsapp'ta yazışırken Space yani Boşluk tuşuna uzun süre basılı tutmayı hiç denediniz mi? Çok işinize yarayacak bir özellik içinde gizli!

Telefon sahipleri dikkat! Telefonunuzun bu özelliğini ilk kez öğreneceksiniz...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

Telefon sahipleri dikkat! Telefonunuzun bu özelliğini ilk kez öğreneceksiniz...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

Telefon sahipleri dikkat! Telefonunuzun bu özelliğini ilk kez öğreneceksiniz...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

Telefon sahipleri dikkat! Telefonunuzun bu özelliğini ilk kez öğreneceksiniz...

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