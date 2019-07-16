En pahalı iPhone Xs'in satıldığı ülke belli oldu! iPhone Xs fiyatı hangi ülkede ne kadar?

Dünya çapında en çok satan telefon markalardan biri olan Apple'ın yeni modellerinden olan iPhone Xs, fiyatıyla da çok konuşuldu. Global pazarda fiyatı ile büyük tepki toplayan iPhone Xs, Türkiye'de resmen cep yakıyor. Deutsche Bank her yıl yayınladığı rapor ile en pahalı iPhone Xs'in hangi ülkelerde satıldığı ortaya çıktı. Peki iPhone Xs'in özellikleri neler? iPhone Xs hangi ülkede kaç para? İşte ülke ülke iPhone Xs fiyatları...

16.07.2019 13:06 - Son Güncelleme: 16.07.2019 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





