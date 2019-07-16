GaleriTeknoloji

En pahalı iPhone Xs'in satıldığı ülke belli oldu! iPhone Xs fiyatı hangi ülkede ne kadar?

Dünya çapında en çok satan telefon markalardan biri olan Apple'ın yeni modellerinden olan iPhone Xs, fiyatıyla da çok konuşuldu. Global pazarda fiyatı ile büyük tepki toplayan iPhone Xs, Türkiye'de resmen cep yakıyor. Deutsche Bank her yıl yayınladığı rapor ile en pahalı iPhone Xs'in hangi ülkelerde satıldığı ortaya çıktı. Peki iPhone Xs'in özellikleri neler? iPhone Xs hangi ülkede kaç para? İşte ülke ülke iPhone Xs fiyatları...

16.07.2019 13:06 - Son Güncelleme: 16.07.2019 13:18
En pahalı iPhone Xs'in satıldığı ülke belli oldu! iPhone Xs hangi ülkede ne kadar?

Deutsche Bank her yıl yayınladığı rapor ile en pahalı iPhone Xs'in hangi ülkelerde satıldığı ortaya çıktı. İşte ülke ülke iPhone Xs fiyatları...

Nijerya: 1178 dolar

En pahalı iPhone Xs'in satıldığı ülke belli oldu! iPhone Xs hangi ülkede ne kadar?

ABD: 1251 dolar

En pahalı iPhone Xs'in satıldığı ülke belli oldu! iPhone Xs hangi ülkede ne kadar?

Avustralya: 1317 dolar

En pahalı iPhone Xs'in satıldığı ülke belli oldu! iPhone Xs hangi ülkede ne kadar?

S.Arabistan: 1333 dolar

En pahalı iPhone Xs'in satıldığı ülke belli oldu! iPhone Xs hangi ülkede ne kadar?

Malezya: 1378 dolar

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Telefon sahipleri dikkat! Telefonunuzun bu özelliğini ilk kez öğreneceksiniz...
Telefon sahipleri dikkat! Telefonunuzun bu özelliğini ilk kez öğreneceksiniz...