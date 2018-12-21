Steam kış indirimleri ne zaman? İşte Steam'de fiyatı düşen oyunları!

Online oyun platformu Steam, beklenen kış indirimlerine start verdi. Oyun tutkunlarının merakla beklediği Steam indirimlerinde, günümüzün en popüler oyunlarından her cebe, her yaşa uygun oyunlara kadar birçok oyun hatır sayılır derecede indirimle satışa sunuluyor. Peki 2018 Steam indirimleri ne zaman sona erecek? Steam'de hangi oyunların fiyatı düştü? İşte Steam kış indirimi hakkında tüm detaylar.

21 Aralık 2018 Cuma, 17:03:10 Güncelleme: 17:28:02
Steam kış indirimleri ne zaman? İşte Steam'de fiyatı düşen oyunları!

Online oyun platformu Steam'de her kış olduğu gibi indirimler geliyor. Kış indirimleri kapsamında en popüler oyunlar indirime giriyor. Oyun tutkunları Steam indirimleri ne zaman tarihlerini ve fiyatı düşen oyunların hangileri olduğunu merak ediyor.

Steam kış indirimleri ne zaman? İşte Steam'de fiyatı düşen oyunları!

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kullanıcılar Steam uygulamasında bir çok popüler oyunu indirimli olarak indirebilecekler. Bugün itibariyle başlayan Steam indirimleri için son tarih '3 Ocak'

Steam kış indirimleri ne zaman? İşte Steam'de fiyatı düşen oyunları!

STEAM İNDİRİMİNDE FİYATI DÜŞEN OYUNLAR HANGİLERİ?

İndirim kampanyasının başlamasıyla birlikte pek çok oyunun fiyatlarında ciddi indirimler yapıldı.

Fiyatı düşen oyunlardan öne çıkanlar ise şöyle:

Steam kış indirimleri ne zaman? İşte Steam'de fiyatı düşen oyunları!

Far Cry 5 – 144 TL

Steam kış indirimleri ne zaman? İşte Steam'de fiyatı düşen oyunları!

Assassin's Creed Odyssey – 154 TL

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