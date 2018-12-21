Steam kış indirimleri ne zaman? İşte Steam'de fiyatı düşen oyunları!
Online oyun platformu Steam, beklenen kış indirimlerine start verdi. Oyun tutkunlarının merakla beklediği Steam indirimlerinde, günümüzün en popüler oyunlarından her cebe, her yaşa uygun oyunlara kadar birçok oyun hatır sayılır derecede indirimle satışa sunuluyor. Peki 2018 Steam indirimleri ne zaman sona erecek? Steam'de hangi oyunların fiyatı düştü? İşte Steam kış indirimi hakkında tüm detaylar.
21 Aralık 2018 Cuma, 17:03:10 Güncelleme: 17:28:02
DİĞER GALERİLER