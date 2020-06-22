Bu şifreleri sakın kullanmayın! Hackerlar 1 saniyede hesaplarınızı ele geçiriyor
Siber korsanlar insanların değerli bilgilerini ele geçirmek için farklı yöntemler deniyorlar. 2019'da ve bu sene içinde hackerlar yine birçok siber suça imza attı. Güvenlik şirketleri ve uzmanları kullanıcıları uyarıyor, fakat bazı kullanıcılar yapılan uyarılar ve yaşanan olaylara karşın halen basit şifreler kullanıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, en popüler şifre geçen yıl olduğu gibi '123456' oldu. İşte her şeye rağmen kullanıcıların vazgeçmediği şifreler...
22.06.2020 12:48
- Son Güncelleme: 22.06.2020 12:58
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