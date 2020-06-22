Haberler Galeri Teknoloji Bu şifreleri sakın kullanmayın! Hackerlar 1 saniyede hesaplarınızı ele geçiriyor

Bu şifreleri sakın kullanmayın! Hackerlar 1 saniyede hesaplarınızı ele geçiriyor

Siber korsanlar insanların değerli bilgilerini ele geçirmek için farklı yöntemler deniyorlar. 2019'da ve bu sene içinde hackerlar yine birçok siber suça imza attı. Güvenlik şirketleri ve uzmanları kullanıcıları uyarıyor, fakat bazı kullanıcılar yapılan uyarılar ve yaşanan olaylara karşın halen basit şifreler kullanıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, en popüler şifre geçen yıl olduğu gibi '123456' oldu. İşte her şeye rağmen kullanıcıların vazgeçmediği şifreler...

22.06.2020 12:48 - Son Güncelleme: 22.06.2020 12:58
Sosyal medya hesaplarınızda bu şifreleri sakın kullanmayın! Hackerlar 1 saniyede hesapları ele geçiriyor

Nordpass'in yeni araştırması, bilgisayar korsanlarının milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kullanılan şifrelerin oldukça kolay bir şekilde kırılabildiğini gözler önüne serdi.

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Sosyal medya hesaplarınızda bu şifreleri sakın kullanmayın! Hackerlar 1 saniyede hesapları ele geçiriyor

Söz konusu araştırmaya göre, dünyanın en popüler şifrelerinin yaklaşık yüzde 70'i bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor.

Sosyal medya hesaplarınızda bu şifreleri sakın kullanmayın! Hackerlar 1 saniyede hesapları ele geçiriyor

Zira milyonlarca kullanıcının tercih ettiği şifre geçen yıl olduğu gibi '123456' oldu.

Sosyal medya hesaplarınızda bu şifreleri sakın kullanmayın! Hackerlar 1 saniyede hesapları ele geçiriyor

İşte her şeye rağmen kullanıcıların vazgeçmediği şifreler...

Sosyal medya hesaplarınızda bu şifreleri sakın kullanmayın! Hackerlar 1 saniyede hesapları ele geçiriyor

123456

123456789

qwerty

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