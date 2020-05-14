Sony PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5'in özellikleri nelerdir? İşte PS5 ile ilgili detaylar...
Sony'nin kontrolcüsü dışında bir türlü beklenen detaylarını açıklamaya yanaşmadığı PlayStation 5 hakkında nihayet ciddi bir ipucuna rastlandı. İngiliz basınında yer alan habere göre Sony tarafından yayınlanan iş ilanı merakla beklenen yeni PlayStation modeli PS5'in çıkış tarihini ortaya çıkardı. Peki, Sony PlayStation 5 ne zaman çıkacak? Sony PlayStation 5'in özellikleri nelerdir? İşte PlayStation 5 ile ilgili merak edilen detaylar...
Sony'nin kontrolcüsü dışında bir türlü beklenen detaylarını açıklamaya yanaşmadığı PlayStation 5 hakkında nihayet ciddi bir ipucuna rastlandı.
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre Sony tarafından yayınlanan iş ilanı merakla beklenen yeni PlayStation modeli PS5'in çıkış tarihini ortaya çıkardı.
PS5'İN ÖZELLİKLERİ NELER?
RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS'tan daha yüksek bir değere sahip olacak.
Xbox Scorpio'nun 6 TFLOPS, PS4 Pro'nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.
SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI
Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması, PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.