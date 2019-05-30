Siz uyuduğunuzda sinsi sinsi çalışıyor! Telefonlardaki gizli tehlike...
Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Gerek özel yaşantımız gerekse iş yaşantımız için akıllı telefonlara sıklıkla başvuruyoruz. Belki de cep telefonlarımızdan ayrı kaldığımız tek süre zarfı uykumuz oluyor. Siz ondan ayrı kalıyorsunuz ama o siz uyuduğunuzda boş durmuyor. Nasıl mı? Telefonunuzdaki sinsi tehlike tüm bilgilerinizi sızdırabilir...
30.05.2019 09:36
- Son Güncelleme: 30.05.2019 09:46
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