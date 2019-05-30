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Siz uyuduğunuzda sinsi sinsi çalışıyor! Telefonlardaki gizli tehlike...

Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Gerek özel yaşantımız gerekse iş yaşantımız için akıllı telefonlara sıklıkla başvuruyoruz. Belki de cep telefonlarımızdan ayrı kaldığımız tek süre zarfı uykumuz oluyor. Siz ondan ayrı kalıyorsunuz ama o siz uyuduğunuzda boş durmuyor. Nasıl mı? Telefonunuzdaki sinsi tehlike tüm bilgilerinizi sızdırabilir...

30.05.2019 09:36 - Son Güncelleme: 30.05.2019 09:46
Siz uyuduğunuzda sinsi sinsi çalışıyor! Telefonlardaki gizli tehlike...

The Washington Post'un haberine göre siz uyuduğunuz sırada telefonunuz rahat durmuyor ve sizden habersiz 'çalışmaya' başlıyor.

Siz uyuduğunuzda sinsi sinsi çalışıyor! Telefonlardaki gizli tehlike...

Tespit edilen 5400 kadar uygulama, siz uyuduğunuz sırada telefonunuzdaki bilgileri size sormaksızın alıp kaynağı belirsiz bir noktaya gönderiyor.

Siz uyuduğunuzda sinsi sinsi çalışıyor! Telefonlardaki gizli tehlike...

Sizden habersiz telefonunuzda gece boyu gönderilen bilgilerin arasında telefon numaranız ve hatta o an bulunduğunuz lokasyon dahi var!

Siz uyuduğunuzda sinsi sinsi çalışıyor! Telefonlardaki gizli tehlike...

Bu gönderim işlemini ise daha çok uyku takibi ve bunun gibi takip uygulamaları yapıyor. Önünü kesmenin ise bir yolu yok; uygulamayı silmekten başka elbette!

Siz uyuduğunuzda sinsi sinsi çalışıyor! Telefonlardaki gizli tehlike...

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