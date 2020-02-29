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Sınıfının en üstünü olacak! Başkan Erdoğan açıklamasında bahsetmişti... İşte Akıncı'nın özellikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İdlib ile ilgli yaptığı son dakika açıklamasında Esed rejimine nefes aldırmayan SİHA'lara dikkat çekmişti. Erdoğan, SİHA'ların en gelişmişi olan Akıncı'nın yolda olduğunu söyledi. Erdoğan, "Akıncı'yı inşallah yapıyoruz, test uçuşları yapıldı. Şu anda başarılı. Seri üretim için hazırlıklar devam ediyor" demişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Akındı nedir, özellikleri nelerdir merak ediyor. İşte yerli yapım Akıncı hakkında tüm merak edilenler...

29.02.2020 17:34 - Son Güncelleme: 29.02.2020 17:41
Sınıfının en üstünü olacak! Başkan Erdoğan açıklamasında bahsetmişti... İşte Akıncı'nın özellikleri

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar Akıncı TİHA stratejik görevler icra edecek.

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Sınıfının en üstünü olacak! Başkan Erdoğan açıklamasında bahsetmişti... İşte Akıncı'nın özellikleri

24 saat havada kalabilen ve 40 bin fit servis tavanına sahip olan Bayraktar Akıncı, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

Sınıfının en üstünü olacak! Başkan Erdoğan açıklamasında bahsetmişti... İşte Akıncı'nın özellikleri

5,5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 2 adet 450 beygir gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 beygir ve 2x200 beygir güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.

Sınıfının en üstünü olacak! Başkan Erdoğan açıklamasında bahsetmişti... İşte Akıncı'nın özellikleri

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak.

Sınıfının en üstünü olacak! Başkan Erdoğan açıklamasında bahsetmişti... İşte Akıncı'nın özellikleri

Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

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