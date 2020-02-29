Sınıfının en üstünü olacak! Başkan Erdoğan açıklamasında bahsetmişti... İşte Akıncı'nın özellikleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İdlib ile ilgli yaptığı son dakika açıklamasında Esed rejimine nefes aldırmayan SİHA'lara dikkat çekmişti. Erdoğan, SİHA'ların en gelişmişi olan Akıncı'nın yolda olduğunu söyledi. Erdoğan, "Akıncı'yı inşallah yapıyoruz, test uçuşları yapıldı. Şu anda başarılı. Seri üretim için hazırlıklar devam ediyor" demişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Akındı nedir, özellikleri nelerdir merak ediyor. İşte yerli yapım Akıncı hakkında tüm merak edilenler...
29.02.2020 17:34
- Son Güncelleme: 29.02.2020 17:41
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar Akıncı TİHA stratejik görevler icra edecek.
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