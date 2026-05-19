Sahte link ve IBAN vurgununa son! Dolunay sistemi dolandırıcılara 18 dakikada darbe vuracak

Türkiye'de her geçen gün artan siber dolandırıcılık vakalarına karşı devlet yeni bir dijital güvenlik hamlesi başlatıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen "Dolunay" sistemi sayesinde dolandırıcılık ihbarları çok kısa sürede analiz edilerek ilgili kurumlara otomatik olarak iletilecek. Yeni sistemle birlikte şüpheli para transferlerine dakikalar içinde müdahale edilmesi hedefleniyor.

Siber dolandırıcılık 18 dakikada çözülecek: Dolunay sistemi nedir?

Emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılık birimlerini ortak dijital altyapıda bir araya getirecek yeni sistemle, dolandırıcılık ihbarlarının çok daha hızlı işleme alınması hedefleniyor. Yapay zeka destekli platform sayesinde sahte arama, SMS, oltalama linki ve IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimleri anlık olarak analiz edilecek. Hazırlanan dijital soruşturma dosyalarının ise en geç 18 dakika içinde savcılığa iletilmesi planlanıyor.

Dolunay projesiyle siber dolandırıcılıkta yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Dolunay (Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi) projesiyle birlikte siber suçlarla mücadelede yeni bir döneme geçiliyor. Yapay zeka destekli sistem sayesinde vatandaşlardan gelen ihbarlar anlık olarak değerlendirilecek, dijital veriler tek merkezde toplanarak otomatik soruşturma dosyasına dönüştürülecek.

Sahte IBAN ve SMS dolandırıcılığına anında müdahale geliyor

Yeni modelde telefon dolandırıcılığı, sahte internet bağlantıları, IBAN üzerinden yapılan para tuzakları ve organize siber suç ağlarına karşı çok daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor. Sisteme ulaşan veriler arasında banka hareketleri, telefon kayıtları, mesaj içerikleri, ekran görüntüleri ve dekontlar yer alacak.

Dijital soruşturma dosyası 18 dakikada hazır olacak

Projede öne çıkan en dikkat çekici hedeflerden biri ise soruşturma süresinin büyük ölçüde kısaltılması oldu. Hazırlanan dijital dosyanın en geç 18 dakika içinde savcının ekranına düşmesi planlanıyor. Savcının onay vermesiyle birlikte banka hesaplarına hızlı şekilde bloke uygulanabilecek ve şüpheli para hareketleri durdurulabilecek.

Yetkililer, mevcut sistemde kurumlar arasında yaşanan yazışma ve evrak süreçlerinden kaynaklanan zaman kaybının yeni model sayesinde minimum seviyeye indirileceğini belirtiyor.

Emniyet, jandarma ve MASAK tek çatı altında toplanıyor

Dolunay sistemi kapsamında emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve Cumhuriyet savcılıkları ortak dijital altyapıda koordineli şekilde çalışacak. Yapay zeka destekli analiz mekanizması, gelen ihbarları saniyeler içinde işleyerek hangi kurumun hangi adımı atması gerektiğini otomatik olarak belirleyecek.

Sistem tarafından oluşturulan dijital görev listesi sayesinde bankalara bloke talimatı gönderilebilecek, MASAK'a mali analiz yönlendirmesi yapılabilecek ve BTK üzerinden zararlı bağlantılar için erişim engeli süreçleri başlatılabilecek.

Vatandaşlar mobil uygulamayla dolandırıcılık ihbarı yapabilecek

Projeyle birlikte çok katmanlı bir ihbar sistemi kurulacak. Vatandaşlar e-Devlet doğrulamasıyla mobil uygulama üzerinden, çağrı merkezi aracılığıyla veya doğrudan güvenlik birimlerine başvurarak şikayette bulunabilecek.

Sisteme girilen IBAN numaraları, telefon bilgileri, SMS içerikleri, URL bağlantıları, dekontlar ve ekran görüntüleri merkezi veri havuzunda toplanacak. Mobil uygulamada kullanıcı doğrulaması zorunlu tutulacak ve böylece sahte ihbarların önüne geçilmesi hedeflenecek.

Yapay zeka şüpheli işlemleri anında tespit edecek

Dolunay'ın en önemli özelliklerinden biri de yapay zeka destekli analiz altyapısı olacak. Sisteme ulaşan tüm veriler otomatik olarak incelenecek dolandırıcılık yöntemi, risk seviyesi, dijital bağlantılar ve para hareketleri kısa sürede analiz edilecek.

Oluşturulan raporlar doğrudan "Savcı Ekranı" adı verilen merkezi sisteme aktarılacak. Savcının dijital onayının ardından ilgili kurumlara otomatik görev dağıtımı yapılacak. Böylece soruşturma süreçlerinin hızlandırılması ve operasyonların daha kısa sürede başlatılması amaçlanıyor.

Bakan Çiftçi: Riski yöneten güvenlik modeline geçiyoruz

Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenlik anlayışında önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye artık suçu takip eden değil, riski yöneten, toplumsal dayanıklılığı güçlendiren, dijital çağın tehditlerini okuyan, çocukları ve aileyi merkeze alan 'Yeni Nesil İç Güvenlik Modeli'ne geçiyor."

Dolandırıcılık suçları ekonomik kayıplara neden oluyor

Dolandırıcılık suçlarının ciddi ekonomik kayıplara neden olduğuna dikkat çeken Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçların büyük bölümünü dolandırıcılık vakalarının oluşturduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi ayrıca, "Artık savcılar, aylar sürecek delil toplama evresini atlayıp, soruşturmanın daha çabuk olgunlaşmasını ve operasyona dönüşmesini sağlayacak. Mağdurların polise ihbarda bulunduğu andan itibaren dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşarak onaya sunulması hedefliyoruz" dedi.

Tüm güvenlik birimleri ortak merkezde görev yapacak

Projede emniyet ve jandarmanın siber güvenlik birimlerinin yanı sıra MASAK, BTK, BDDK ve Cumhuriyet savcılığı temsilcilerinin ortak merkezde görev yapacağı belirtilirken, sistemin ilgili kurumların katkılarıyla son haline getirileceği ifade edildi.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Teknoloji