S-400 mü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?
Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 anlaşmazlığı Batı basınının gündeminden düşmüyor. S-400 sistemi ile an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde hiçbir şekilde bulunmayan bir silah sistemine sahip olacak. Peki, Rus yapımı S-400 mü ABD yapımı Patriot füzeleri mi daha güçlü? İşte karşılarındaki hedefleri tuzla buz eden iki füze savunma sistemlerinin birbirlerine olan üstünlükleri.
11.03.2019 08:52
- Son Güncelleme: 11.03.2019 09:31
S-400, 1979'da S-300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir evrim olmuştur.
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