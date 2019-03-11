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S-400 mü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 anlaşmazlığı Batı basınının gündeminden düşmüyor. S-400 sistemi ile an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde hiçbir şekilde bulunmayan bir silah sistemine sahip olacak. Peki, Rus yapımı S-400 mü ABD yapımı Patriot füzeleri mi daha güçlü? İşte karşılarındaki hedefleri tuzla buz eden iki füze savunma sistemlerinin birbirlerine olan üstünlükleri.

11.03.2019 08:52 - Son Güncelleme: 11.03.2019 09:31
S-400 mü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

S400 FÜZESİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

S-400 Triumf olarak adlandırılan S400 füzesi, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.

S-400 mü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

S-400, 1979'da S-300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir evrim olmuştur.

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S-400 mü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır.

S-400 mü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

Ayrıca S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir.

S-400 mü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

S400 FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

S-400'ün kullandığı füzeler Rus Hava Kuvvetleri'nin mevcut hava savunma sistemlerini azaltma programına paralel olarak kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilecek değişik füzelerden seçilmiştir.

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