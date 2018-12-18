Rusya'nın caydırıcı gücü dünyayı kendine hayran bıraktı!

Kalaşnikof olarak bilinen ama asıl adı AK-47 olan silah modelinin üreticisi olan Rus firma yeni drone modelini görücüye çıkarttı. Son teknoloji ürünü olan drone Kutup bölgesinde kullanılacak. Ama yine de, tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.

18 Aralık 2018 Salı, 10:13:08 Güncelleme: 10:54:59
Rusya'nın caydırıcı gücü dünyayı kendine hayran bıraktı!

Halk arasında kalaşnikof olarak bilinen AK-47`nin üreticisi Rus silah şirketi tarafından geliştirilen drone modeli görücüye çıktı.

Rusya'nın caydırıcı gücü dünyayı kendine hayran bıraktı!

Yapılan açıklamada hava aracının Kutup bölgesinde devriye görevi üstleneceği bilgisine yer verildi.

Rusya'nın caydırıcı gücü dünyayı kendine hayran bıraktı!

RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ

Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.
Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...

Rusya'nın caydırıcı gücü dünyayı kendine hayran bıraktı!

İŞTE PUTİN'İN "CAYDIRICI GÜCÜ"

Rus medyasının "Putin'in caydırıcı gücü" adını taktığı Su-57'ler seri üretime geçmek için geri sayıma başladı. Rusya'nın önümüzdeki sene seri üretime geçecek avcı uçakları Su-57'lerin özellikleri netlik kazanmaya başladı.

Rusya'nın caydırıcı gücü dünyayı kendine hayran bıraktı!

Su-57 Avcı Uçakları, 30 Hava Hedefini Aynı Anda Takip Edebiliyor. Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor.

İlk uçuşunu 2010 yılında yapan Su-57, aradan geçen 8 yıla rağmen hala seri üretime geçemedi.

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