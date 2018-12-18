Rusya'nın caydırıcı gücü dünyayı kendine hayran bıraktı!
Kalaşnikof olarak bilinen ama asıl adı AK-47 olan silah modelinin üreticisi olan Rus firma yeni drone modelini görücüye çıkarttı. Son teknoloji ürünü olan drone Kutup bölgesinde kullanılacak. Ama yine de, tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.
18 Aralık 2018 Salı, 10:13:08 Güncelleme: 10:54:59
RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ
Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.
Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...
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