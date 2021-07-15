Cep telefonu kullanan milyonlar için geçerli! Çoğu kişinin haberi bile yok 20 gün sonra... Başına gelmeyen bilemez!
Çoğu birey haberdar değil. Cep telefonu kullanan herkes için geçerli. 20 gün süresi var. Şayet 20 gün sonra geri verilmezse şikayet edebilirsiniz. Koşulsuz iade ile alakalı da bilgi verildi. Güneşte uzun süre kalma, selfie çekerken suya düşme gibi sebeplerle günde yüzlerce telefon arızalanıyor. Yasal yollarla ithal edilmiş cep telefonları için asgari 2 yıl garanti belgesi zorunluluğu var. Garanti, cep telefonunun üretim hatalarından kaynaklı arızaların yetkili servisler tarafından onarımını, onarım mümkün değil ise değişimini sağlar. Çoğu vatandaş ise garantinin neleri kapsadığını öğrenmediği için servisle münakaşa yaşıyor. Peki aygıt garanti dışına nasıl çıkar?
15.07.2021 08:39
- Son Güncelleme: 15.07.2021 08:39
Yaz aylarında cep telefonu arızaları yılın diğer dönemlerine göre ortalama yüzde 50 artıyor. Çünkü bu cihazlar genellikle koyu renk olduğu için sıcağı anında çekiyor.
HAKLAR BİLİNMİYOR
Arızaların büyük bir bölümü kullanıcı hatasından kaynaklanıyor. Bu da garanti kapsamını aşıyor. Çoğu kullanıcı bu yöndeki haklarını bilmediği için servislerde zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Öte yandan kullanıcıdan kaynaklanan tüm hataları da içeren 'cep kasko' hizmetleri veren servisler de bulunuyor.
Posta'dan Murat Gülderen'in haberine göre bir kasko şirketinin genel müdürü Tayfun Gülgeç'e, cihaz garantileriyle ilgili merak edilen tüm soruları ve tüketici hakları soruldu, o da madde madde açıkladı.