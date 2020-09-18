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NASA'nın dünyanın merak ettiği gerçeği açıkladı! Uzaylılar var mı yok mu? Bilinmeyen gerçek...
NASA'nın dünyanın merak ettiği gerçeği açıkladı! Uzaylılar var mı yok mu? Bilinmeyen gerçek...
NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) uzay çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ancak pek çok sırrı da kendisi ile beraber saklıyor. NASA hakkında herkesin ufak da olsa bir fikri vardır. Ama NASA'nın bir de görünmeyen yüzü var...
18.09.2020 14:52
- Son Güncelleme: 18.09.2020 15:02
NASA'nın bilim ekibinden Lonnie Johnson, Super Soaker isimli su tabancısı geliştirmiştir.
Mikrodalga fırın NASA'nın roketinden daha güçlüdür.
2006 yılında NASA'da bilim insanları gözlemleri esnasında, Uzay Kükremesi olarak adlandırılan ilginç sesler duymuşlardır.
1997 yılında kendilerine 3 bin yıl önce Mars'ın miras bırakıldığı söyleyen 3 Yemen'li NASA'ya dava açmıştır. Üstelik Mars'ın kendilerine miras bırakıldığına dair de kanıtları olduklarını öne sürdüler.
NASA Gezegen Koruma Birimi'ni kurdu. Gezegenlerde insan bulunması ihtimaline karşı, Gezegen Koruma Birimi oluşturmuştur.