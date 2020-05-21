NASA'nın bilim insanlarından tarihi sil baştan yazacak keşif: Zamanın geriye doğru aktığı paralel evren keşfettik

Senelerdir çizgi romanlara ve bilim kurgu filmlerine konu olan paralel evrenler şimdiye kadar bilimsel bir kanıt bulunamadığı için hayal gücünün ötesine taşınamamıştı. Paralel evren, 60'lı yılların başından beri özelikle bilim kurgu hayranlarının yakından bildiği bir kavram. Fakat fizikçiler 1952'de kuantum fiziğinin öncü ismi Erwin Schrödinger tarafından verilen bir konferanstan bu yana, çoklu bir evrende yaşayıp yaşamadığımızı tartışıyor. Ancak son gelişmelerin ışığında, durumlar değişiyor gibi görünüyor...