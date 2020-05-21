NASA'nın bilim insanlarından tarihi sil baştan yazacak keşif: Zamanın geriye doğru aktığı paralel evren keşfettik
Henüz ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un UFO görüntülerini yayınlayıp, iddiaları kabul etmesinin şokunu atlatamamışken, dünyayı şoke eden bir şekif NASA'dan geldi. NASA bilim insanları, tüm fizik kurallarının tersine işlediği görünen ve gezegenimizin tam yanında paralel bir evrenin kanıtları olduğunu tespit etti. Tarihi sil baştan yazacak bu keşif Hawaii Üniversitesi'nden Peter W. Gorham tarafından yürütülüyor. Ayrıntılar ise bilim-kurgu filmlerini aratmayan cinsten.
Senelerdir çizgi romanlara ve bilim kurgu filmlerine konu olan paralel evrenler şimdiye kadar bilimsel bir kanıt bulunamadığı için hayal gücünün ötesine taşınamamıştı. Paralel evren, 60'lı yılların başından beri özelikle bilim kurgu hayranlarının yakından bildiği bir kavram. Fakat fizikçiler 1952'de kuantum fiziğinin öncü ismi Erwin Schrödinger tarafından verilen bir konferanstan bu yana, çoklu bir evrende yaşayıp yaşamadığımızı tartışıyor. Ancak son gelişmelerin ışığında, durumlar değişiyor gibi görünüyor...
2003 yılında yaklaşık 35 milyon dolar fon sağlanan ve o günden beri 'evreni dolduran hayalet parçacıkları' aramakta olan Peter W. Gorham liderliğindeki bu araştırma grubu, Antarktika buzullarının yüksek enerjili nötrinolarla etkileşime girdiğinde yaydığı radyo dalgalarını tespit eden özel olarak tasarlanmış bir balon kullanıyor.