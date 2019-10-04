NASA ve ESA yayınladı... Mars'a ait şoke eden fotoğraflar! Nefesleri kesti

Hem NASA hemde Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Mars'a ait yeni görüntüler yayınlandı. NASA'nın yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü... Mars her zaman insan oğlu için önemli bir gezegen oldu. İnce bir atmosferi olan Mars, gerek Ay'daki gibi meteor kraterlerini, gerekse Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren çehresiyle bir yer benzeri gezegen. Ayrıca dönme periyodu ve mevsim dönemleri Dünya'dakine çok benzer. 2 adet uydusu bulunmaktadır. İşte uzayın derinliklerinden gelen o görüntüler...

04.10.2019 09:41 - Son Güncelleme: 04.10.2019 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





