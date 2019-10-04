NASA ve ESA yayınladı... Mars'a ait şoke eden fotoğraflar! Nefesleri kesti
Hem NASA hemde Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Mars'a ait yeni görüntüler yayınlandı. NASA'nın yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü... Mars her zaman insan oğlu için önemli bir gezegen oldu. İnce bir atmosferi olan Mars, gerek Ay'daki gibi meteor kraterlerini, gerekse Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren çehresiyle bir yer benzeri gezegen. Ayrıca dönme periyodu ve mevsim dönemleri Dünya'dakine çok benzer. 2 adet uydusu bulunmaktadır. İşte uzayın derinliklerinden gelen o görüntüler...
Fotoğrafın üst kısmında Mars'ın kuzey kutbu yer alıyor. Bu bölgenin tamamıyla bulutlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Bulutların altında ise kuzey kutbunun buzla kaplı yüzeyi var. Buzullar donmuş su ve karbondioksitten oluşuyor. Bilim insanlarına göre buradaki sular, gelecekte Mars kolonistleri için çok büyük önem taşıyacak.
Kuzey kutbunun hemen altında, ekvatora yakın bölgede ise ise aşağıda görmüş muhteşem bölge var. Arabia Terra ismi verilen bu kısımda devasa kraterler dikkat çekiyor. Sol tarafta yer alan Cassini isimli krater tam 400 kilometrelik bir genişliğe sahip. Böylesine devasa bir kraterin oluşmasına ancak yine devasa bir meteor neden olabilir. Bu meteorun dinozorları yok eden meteordan bile çok da büyük olduğu belirtiliyor.