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NASA neyi gizliyor? Ay’daki karanlık noktanın gizemi ne? NASA'nın Ay'a gitmesinin nedeni...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geçtiğimiz günlerde Ay'la ilgili flaş bir açıklama yaptı. NASA, Ay'da su bulunduğuna dair nihai kanıtlara ulaşıldığını duyurdu. Ay'da su bulunduğuna dair kesin kanıtların açıklanmasıyla birlikte ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring Ay fotoğraflarını incelerken bir karartı ile karşılaştığını ve NASA'nın gerçek planının farklı olduğunu söyledi.Uzaylı avcısı sözde kanıtlarını da takipçileriyle paylaştı.

07.11.2020 11:55 - Son Güncelleme: 07.11.2020 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





