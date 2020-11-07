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NASA neyi gizliyor? Ay’daki karanlık noktanın gizemi ne? NASA'nın Ay'a gitmesinin nedeni...
NASA neyi gizliyor? Ay’daki karanlık noktanın gizemi ne? NASA'nın Ay'a gitmesinin nedeni...
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geçtiğimiz günlerde Ay'la ilgili flaş bir açıklama yaptı. NASA, Ay'da su bulunduğuna dair nihai kanıtlara ulaşıldığını duyurdu. Ay'da su bulunduğuna dair kesin kanıtların açıklanmasıyla birlikte ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring Ay fotoğraflarını incelerken bir karartı ile karşılaştığını ve NASA'nın gerçek planının farklı olduğunu söyledi.Uzaylı avcısı sözde kanıtlarını da takipçileriyle paylaştı.
07.11.2020 11:55
- Son Güncelleme: 07.11.2020 11:55
NASA uzaydaki araştırmalarını iyice derinleştirdi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, gezegenimizin uydusu Ay'la yakından ilgileniyor. Hatta pandemi zamanında NASA'nın Ay'la ilgili çalışmalarında yavaşlama oldu. Ancak uzay dairesi planlarını uygulamaya başladı. Scott C. Waring'e göreyse NASA'nın gerçek planı Ay'daki uzaylılar!
Dudak uçuklatan iddialarıyla tanınan uzaylı avcısı Scott C. Waring yeniden iş başında. Waring kısa süre önce yeni bir iddiayla tekrardan gündeme geldi. Ünlü teorisyen Ay fotoğraflarında karaltı gibi duran bir UFO keşfettiğini söyledi.
Waring, "Arizona Eyalet Üniversitesi/NASA haritası kullanıyordum. Baktığım sadece bir fotoğraf değildi, sağ alt kısımda ölçüm yeri vardı. Ölçüm yerindeki değere göre söz konusu gemi 50 metre genişliğinde.
Ayrıca bu UFO'nun sadece yolculuk için kullanıldığını sanmıyorum. Biraz daha detaylı bakınca maden çıkarmak veya nakliye yapmak için kullanılabileceğini düşünüyorum" dedi.
Waring, NASA'nın Ay'a inen UFO'ları takip ettiğini, fakat gerçekleri kamuoyundan sakladığını yeniden ifade etti.