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NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü. NASA tarafından Güneş'e ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğrafla Güneş'in en lekesiz fotoğrafı ortaya çıktı. Uzay çalışmalarıyla adından söz ettiren NASA, Güneş'ten yeni fotoğraf yayınladı. Güneş ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan lekesiz fotoğraf herkesi şoke etti. İlgi odağındaki Mars'tan şoke eden fotoğraflar geldi. 'Mars' ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü hayrete düşürdü.

23.07.2019 22:48 - Son Güncelleme: 23.07.2019 22:48
NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile güneşin karşı karşıya kaldığı sırada çekilmiş çarpıcı bir fotoğraf yayınladı.

NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

Rainee Colacurcio tarafından çekilen fotoğrafa ilişkin NASA'nın açıklamaları şu şekilde:

NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

"Güneşle karşı karşıya kalmak ISS için olağandışı bir durum değil. Çünkü istasyon 90 dakikada bir dünyanın etrafında bir tur tamamlıyor. Karşılaşma sırasında ise doğru ekipmanlara sahip olunup bu fotoğrafın çekilebilmesi oldukça nadir bir durum. Garip bir şekilde fotoğraf çekildiği sırada hiç güneş lekesi bulunmuyordu. Fotoğraf iki fotoğrafın bir araya getirilmesinden oluşturuldu. Bu fotoğraflardan bir tanesi ISS Güneş'in karşısındayken çekilen bir fotoğraf diğeri de Güneş'in yüzeyinin detaylı bir fotoğrafı."

NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

Fotoğraf, Güneş'i hiç lekesi olmadan gösterdiği için ayrı bir yere sahip. NASA, bu konuyla ilgili olarak şu an Güneş'in içinde bulunduğu 'Solar Minimum' hali boyunca Güneş lekelerinin oldukça nadir ortaya çıktığını söyledi.

NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Mars'tan yeni kareler ve Güneş'in lekesiz hali

İşte Güneş'in en lekesiz fotoğrafı

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