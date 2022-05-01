RAMAZAN İMSAKİYE
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Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu! O telefon ve modellerin üzeri çizildi

Whatsapp'tan kullanıcılara kötü haber geldi. 30 Nisan bugün son gün! Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! O telefon ve modellerin üzeri çizildi. Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu. Popüler mesajlaşma uygulamasından yapılan açıklamaya göre telefon ve modellerde güncelleme yapılmayacak. WhatsApp o cihazlardan desteğini çekmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

01.05.2022 10:33 - Son Güncelleme: 01.05.2022 10:34
Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu! 30 Nisan bugün son gün! Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! O telefon ve modellerin üzeri çizildi

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün itibariyle bazı cihazlarda çalışmayı durduracak. WhatsApp'sız kalacak telefon ve tabletler vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda kullanıcı hangi cihazlarda Whatsapp'ın çalışmayacağını araştırmaya başladı. Popüler mesajlaşma uygulaması o cihazları tek tek açıkladı. İşte Whatsapp'sız kalacak marka ve modeller...

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Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu! 30 Nisan bugün son gün! Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! O telefon ve modellerin üzeri çizildi

Dünya üzerinden en çok kullancısı bulunan uygulamaların başında Whatsapp geliyor. Uygulama yeni sürümü artık bazı cihazlarla uyumsuz olmaya başladı. Konuya ilişkin de yazılı açıklama yapıldı.

Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu! 30 Nisan bugün son gün! Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! O telefon ve modellerin üzeri çizildi

WHASTSAPP HANGİ TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK?

WhatsApp resmi sayfasından yapılan açıklama ile nisan ayı itibarıyla artık WhatsApp'ın yeni sürümlerinin desteklenmeyeceği işletim sistemleri duyuruldu.

Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu! 30 Nisan bugün son gün! Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! O telefon ve modellerin üzeri çizildi

WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre;

Android Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışan cep telefonları

Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu! 30 Nisan bugün son gün! Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! O telefon ve modellerin üzeri çizildi

Android 4.1 ve daha düşük işletim sistemine sahip cihazlar

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