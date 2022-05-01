Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu! O telefon ve modellerin üzeri çizildi

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün itibariyle bazı cihazlarda çalışmayı durduracak. WhatsApp'sız kalacak telefon ve tabletler vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda kullanıcı hangi cihazlarda Whatsapp'ın çalışmayacağını araştırmaya başladı. Popüler mesajlaşma uygulaması o cihazları tek tek açıkladı. İşte Whatsapp'sız kalacak marka ve modeller...