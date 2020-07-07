Mark Zuckerberg büyüyen boykota rağmen beyaz bayrak çekmiyor! Facebook ne kadar kaybetti...

400 FİRMA REKLAMLARINI KALDIRDI

Son dönemde Mars, Target, Ford, Adidas, Coca Cola, Unilever ve Starbucks dahil toplamda 400 firma sosyal ağlardan reklamlarını kaldırdı.

Ancak CNN International'da yer alan habere göre, Walmart, American Express ve Home Depot'un aralarında bulunduğu Facebook'a en çok reklam veren 100 firmanın çoğu boykota katılmadı. Şirketin en büyük reklam geliri elde ettiği 25 şirketten sadece 3 tanesi (Microsoft, Starbucks ve Pfizer) reklamlarını çekme kararı aldı.