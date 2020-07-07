Mark Zuckerberg büyüyen boykota rağmen beyaz bayrak çekmiyor! Facebook ne kadar kaybetti...
ABD Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımı ile alevlenen Facebook reklam boykotu her gün büyüyor. Ancak Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg boykota katılan reklam verenlerin yakında dönecekleri iddiasında. Peki bu durum Facebook'u nasıl etkileyecek? İşte gelirinin yüzde 98'ini reklamlardan elde eden Facebook'un reklam ağının büyüklüğü...
ABD basınında yer alan haberlere göre, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg boykota rağmen geri adım atmaya yanaşmıyor. Aynı haberlere göre, Zuckerberg çalışanlarına yaptığı konuşmada reklam verenlerin yakında dönecekleri iddiasında bulundu.
Facebook yöneticilerinin reklam verenlerle görüştüğü ve Zuckerberg'in de önümüzdeki dönemde boykota katılan firmaların önde gelen isimleri ile bir araya gelmeyi planladığı belirtiliyor.
400 FİRMA REKLAMLARINI KALDIRDI
Son dönemde Mars, Target, Ford, Adidas, Coca Cola, Unilever ve Starbucks dahil toplamda 400 firma sosyal ağlardan reklamlarını kaldırdı.
Ancak CNN International'da yer alan habere göre, Walmart, American Express ve Home Depot'un aralarında bulunduğu Facebook'a en çok reklam veren 100 firmanın çoğu boykota katılmadı. Şirketin en büyük reklam geliri elde ettiği 25 şirketten sadece 3 tanesi (Microsoft, Starbucks ve Pfizer) reklamlarını çekme kararı aldı.
KAZANDIĞI HER 100 DOLARDAN 98'İ REKLAMLARDAN GELİYOR
Peki reklam boykotu Facebook'u nasıl etkileyecek? Firma 2019'da gelirinin yüzde 98'ine denk gelen 69.7 milyar doları reklamlardan elde etti.
Başka bir deyişle sosyal meyda devi geçtiğimiz yıl kazandığı her 100 doların 98'ini reklam verenlerden elde etti.