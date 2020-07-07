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Google'da yer alan bu uygulamaları asla telefonunuza yüklemeyin! Her bilginizi çalıyor, sonra...

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere. Hem telefonunuzda eğlenmenizi, telefonunuzu düzenlemenizi sağlayan hem de telefon başında geçirdiğiniz saatleri arttıran bu uygulamalar diğer bir yandan da kişisel gizliliğinize göz dikiyor. Google Play Store'da indirilen bazı uygulamalar kullanıcıların Facebook ve Twitter hesabına erişim yetkisi istiyor. Siz de bu izni verirken herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorsunuz; ancak yanılıyorsunuz.

07.07.2020 14:33 - Son Güncelleme: 07.07.2020 14:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





