Google'da yer alan bu uygulamaları asla telefonunuza yüklemeyin! Her bilginizi çalıyor, sonra...
Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere. Hem telefonunuzda eğlenmenizi, telefonunuzu düzenlemenizi sağlayan hem de telefon başında geçirdiğiniz saatleri arttıran bu uygulamalar diğer bir yandan da kişisel gizliliğinize göz dikiyor. Google Play Store'da indirilen bazı uygulamalar kullanıcıların Facebook ve Twitter hesabına erişim yetkisi istiyor. Siz de bu izni verirken herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorsunuz; ancak yanılıyorsunuz.
Google, her ne kadar uygulama mağazasında sıkı bir denetim yapsa da, bazı uygulamalar gözden kaçabiliyor ve kullanıcılar için ciddi bir tehlike haline geliyor. Açıklanan 25 uygulama ise kullanıcıların doğrudan Facebook erişim bilgilerini çalıyor. Çaldıkları bu bilgileri ise ne yaptıkları bilinmiyor.