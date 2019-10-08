Rekor el değiştirdi! Satürn artık en çok uyduya sahip gezegen

Sheppard, genellikle bu tip uzay parçalarının gezegenin çekim gücüne kapılarak bir parçası olduklarını, ancak yeni keşfedilen uyduların büyük ihtimalle Satürn'ün ilk oluşumu sırasında etrafındaki gaz ve toz bulutu tam yok olurken çekim alanına girdiğini, bu nedenle uydu olarak kaldıklarını ifade etti.