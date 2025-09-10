iPhone Air 17 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone Air 17'nin o özelliği efsane

iPhone 17 Air: Ultra İnce ve Hafif Tasarım

Apple'ın lansmanda en çok konuşulan cihazı iPhone 17 Air oldu.

Kalınlık: 5.6 mm

Ağırlık: 165 gram

Tasarım: Minimalist, hafif ve zarif hatlara sahip.

Taşınabilirliği ön planda tutan bu model şıklığı ve hafifliğiyle günlük kullanımda konfor arayan kullanıcıları hedefliyor. Apple, iPhone 17 Air ile akıllı telefonlarda tasarım sınırlarını bir kez daha zorladığını gösteriyor.