iPhone Air 17 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone Air 17'nin o özelliği efsane

iPhone 17 Air neler sunuyor özellikleri neler ve Türkiye fiyatı satış fiyatı oldukça merak ediliyor. Apple teknoloji dünyasının en çok merak edilen lansmanlarından birini gerçekleştirdi ve iPhone 17 serisini tanıttı. 9 Eylül 2025'te düzenlenen etkinlikte iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve ultra ince iPhone 17 Air modelleri kullanıcıların karşısına çıktı. Yalnızca 5,6 mm kalınlığa ve 165 gram ağırlığa sahip iPhone 17 Air hafiflik ve taşınabilirlik arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek oldu.

iPhone 17 ise 120Hz ProMotion ekranı, A19 çipi, 6,3 inç büyüyen ekranı ve 24 MP ön kamerasıyla öne çıktı. Türkiye satış fiyatları 79.999 TL'den başlayan yeni modeller, 12 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 19 Eylül itibarıyla mağazalardaki yerini alacak. İşte yeni iPhone serisinin özellikleri, fiyatları ve satış takvimi…

iPhone 17 Air: Ultra İnce ve Hafif Tasarım

Apple'ın lansmanda en çok konuşulan cihazı iPhone 17 Air oldu.

Kalınlık: 5.6 mm

Ağırlık: 165 gram

Tasarım: Minimalist, hafif ve zarif hatlara sahip.

Taşınabilirliği ön planda tutan bu model şıklığı ve hafifliğiyle günlük kullanımda konfor arayan kullanıcıları hedefliyor. Apple, iPhone 17 Air ile akıllı telefonlarda tasarım sınırlarını bir kez daha zorladığını gösteriyor.

iPhone 17'nin Yenilikçi Özellikleri

Apple'ın standart modeli iPhone 17, önceki serilere kıyasla önemli yükseltmelerle geldi:

Ekran: 6.3 inç LTPO OLED, 120Hz ProMotion teknolojisi

İşlemci: Yeni nesil A19 çipi

Ön Kamera: 24 MP

Arka Kamera: 48 MP ana + 12 MP ultra geniş çift kamera

Always-On Display özelliği ilk kez standart modele geldi.

Bu yükseltmeler, kullanıcı deneyiminde hem performans hem de görsellik açısından yeni bir dönem başlatıyor.

Tasarım ve Dayanıklılık

Yeni iPhone 17 serisi, alüminyum çerçevesiyle sağlamlığı korurken, ekran tarafında önemli bir yenilikle geldi:

Ceramic Shield 2 ile çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı ekran

İnceltilmiş çerçeveler sayesinde daha büyük görüntü alanı

Daha kompakt gövdeye rağmen büyüyen ekran

Kamera Sistemindeki Gelişmeler

Apple, iPhone 17 ile kamera tarafında da çıtayı yükseltti:

Ön Kamera: 24 MP çözünürlük, gelişmiş düşük ışık performansı

Arka Kamera: 48 MP ana sensör, piksel birleştirme teknolojisi

Ultra Geniş Kamera: 12 MP sensör

Video: Daha yüksek stabilizasyon, sinematik çekim ve geliştirilmiş yapay zeka destekli sahne algılama

Bu özellikler sosyal medya içerik üreticileri ve profesyonel fotoğraf tutkunları için güçlü bir seçenek sunuyor.

Performans ve Yapay Zeka Entegrasyonu

iPhone 17 serisinin kalbinde yer alan A19 çipi, yüksek hız ve enerji verimliliğini bir arada sunuyor. 8 GB RAM ile desteklenen cihaz, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini cihaz üzerinde çalıştırabiliyor.

Daha hızlı oyun deneyimi

Geliştirilmiş pil verimliliği

1 Hz'e kadar düşen uyarlanabilir ekran yenileme hızı

Depolama Seçenekleri

iPhone 17 serisi farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek depolama seçenekleriyle geliyor:

256 GB

512 GB

Pro Max modelinde 1 TB ve 2 TB seçenekleri var.

Fiyatlar ve Türkiye Satış Takvimi

Apple, bu yıl Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Tahmini başlangıç fiyatı 79.999 TL olarak belirlendi.

📌 Türkiye iPhone 17 fiyatları:

iPhone 17 (256 GB) → 79.999 TL

iPhone 17 Air (256 GB) → 97.999 TL

iPhone 17 Pro (256 GB) → 107.999 TL

iPhone 17 Pro Max (256 GB) → 119.999 TL

📅 Satış Takvimi:

Tanıtım: 9 Eylül 2025

Ön Sipariş: 12 Eylül 2025

Resmi Satış: 19 Eylül 2025

iPhone 17 kaç TL Türkiye fiyatı: iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max kaç para? İşte iPhone 17 özellikleri!
