iOS 13'ün ekran görüntüsü sızdı! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi ve güncelleme alacak iPhone modelleri
Apple'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13, pek çok önemli özelliği iPhone ve iPad'lere taşıyacak. WWDC 2019 etkinliği tanıtılacak iOS 13'ün lansman tarhi belli oldu. Öte yandan merakla beklenen iOS 13'e ait ekran görüntüsü de sızmış durumda. Peki hangi iPhone modelleri iOS 13 güncellemesi alacak? Apple hangi iPhone modellerinin fişini çekecek? İşte merakla beklenen detaylar...
iOS 13'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek.
Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.
Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.
Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.