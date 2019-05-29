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iOS 13'ün ekran görüntüsü sızdı! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi ve güncelleme alacak iPhone modelleri

Apple'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13, pek çok önemli özelliği iPhone ve iPad'lere taşıyacak. WWDC 2019 etkinliği tanıtılacak iOS 13'ün lansman tarhi belli oldu. Öte yandan merakla beklenen iOS 13'e ait ekran görüntüsü de sızmış durumda. Peki hangi iPhone modelleri iOS 13 güncellemesi alacak? Apple hangi iPhone modellerinin fişini çekecek? İşte merakla beklenen detaylar...

29.05.2019 12:09 - Son Güncelleme: 29.05.2019 12:09
iOS 13'ün ekran görüntüsü sızdı! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi ve güncelleme alacak iPhone modelleri

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geliştirici konferansına az bir süre kala işletim sistemi iOS 13'ten ekran görüntüleri ortaya çıktı.

9to5Mac tarafından elde edilen görüntüye göre, 'Karanlık Mod' hem ayarlardan hem de kontrol merkezinden aktif edilebilecek.

iOS 13'ün ekran görüntüsü sızdı! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi ve güncelleme alacak iPhone modelleri

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği Dünya Geliştirici Konferansı (WWDC) için yayınladığı basın davetiyeleri, iOS 13 için önemli detayları ortaya çıkardı.

iOS 13'ün ekran görüntüsü sızdı! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi ve güncelleme alacak iPhone modelleri

iOS 13'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek.

Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

iOS 13'ün ekran görüntüsü sızdı! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi ve güncelleme alacak iPhone modelleri

Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.

Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

iOS 13'ün ekran görüntüsü sızdı! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi ve güncelleme alacak iPhone modelleri

iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

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