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ABD'nin Huawei yaptırımı bu telefonları vurmuyor! İşte yaptırım kapsamına girmeyen telefonlar

ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırım haberi başta Huawei kullanıcıları olmak üzere tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Merakla beklenen açıklama yapıldı. ABD'nin Huawei yaptırımları bu telefonları vurmayacak...

28.05.2019 15:47 - Son Güncelleme: 28.05.2019 15:53
ABD'nin Huawei yaptırımı bu telefonları vurmuyor! İşte yaptırım kapsamına girmeyen telefonlar

ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.

ABD'nin Huawei yaptırımı bu telefonları vurmuyor! İşte yaptırım kapsamına girmeyen telefonlar

GELECEK DÖNEM İŞ BİRLİKLERİNE DEVAM EDİLMEYECEK

Başta Google ve Android olmak üzere, şirketin ABD merkezli iş ortaklarının gelecek dönem iş birliklerine devam edilmeyeceğini duyurması üzerine Huawei yetkilileri, güvenlik güncellemelerini ve satış sonrası desteğini akıllı telefon ve tabletler için sağlamayı sürdüreceklerini bildirdi.

ABD'nin Huawei yaptırımı bu telefonları vurmuyor! İşte yaptırım kapsamına girmeyen telefonlar

Google güvenlik güncellemeleri ise Huawei üzerinden dönemsel olarak sunulacak. Şu anda kullanılan ve satışta olan tüm modeller, Google servislerinin güncellemelerini alabilecek. Google servislerinin, bu şirkete ait olmayan üçüncü parti yazılımlarının ve EMUI arayüzünün güncellemeleri de devam edecek. Yazılım geliştiricisi Google olmayan tüm uygulamalarda, güncelleme süreçleri zaman fark etmeksizin yapılabilecek.

ABD'nin Huawei yaptırımı bu telefonları vurmuyor! İşte yaptırım kapsamına girmeyen telefonlar

Huawei'nin SD Association (SDA) üyeliğinden çıkartılması sebebiyle SD hafıza kartlarında yaşanabilecek sorunlara yönelik de bilgi veren şirket yetkilileri, bugüne kadar satılmış ve satışta olan telefonlarda SD kart kullanımıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacağını ve kullanıcıların SD kart hizmetini aynı şekilde alabileceklerini ifade etti.

ABD'nin Huawei yaptırımı bu telefonları vurmuyor! İşte yaptırım kapsamına girmeyen telefonlar

Huawei'nin satışta bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında olmayan telefon modelleri şunlar:

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