ABD'nin Huawei yaptırımı bu telefonları vurmuyor! İşte yaptırım kapsamına girmeyen telefonlar

Google güvenlik güncellemeleri ise Huawei üzerinden dönemsel olarak sunulacak. Şu anda kullanılan ve satışta olan tüm modeller, Google servislerinin güncellemelerini alabilecek. Google servislerinin, bu şirkete ait olmayan üçüncü parti yazılımlarının ve EMUI arayüzünün güncellemeleri de devam edecek. Yazılım geliştiricisi Google olmayan tüm uygulamalarda, güncelleme süreçleri zaman fark etmeksizin yapılabilecek.