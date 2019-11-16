Instagram'da beğeni kalkıyor mu? Beğeniler neden gözükmüyor? İşte ilk görüntüler...

İŞTE BEĞENİSİZ INSTAGRAM'DAN İLK GÖRÜNTÜ

Instagram, yaptığı açıklamada bu güncelleme hakkında şu açıklamada bulundu:

"Arkadaşlarınızın; paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, onların kaç tane beğeni aldıklarına değil. Kendi beğeni sayınızı, sizin kimler tarafından beğenildiğinizi gösteren listeye tıklayarak görebilirsiniz ancak arkadaşlarınız ilgili gönderinizin ne kadar birey tarafından beğenildiğini göremez."