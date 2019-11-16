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Instagram'da beğeni kalkıyor mu? Beğeniler neden gözükmüyor? İşte ilk görüntüler...

Instagram'da beğeni sayıları kalktı mı? Neden gözükmüyor? Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın bir süredir beğeni sayılarını kaldıracağı iddia ediliyordu. Instagram sonunda düğmeye bastı. Kademeli olarak uygulamayı yayına sokan Instagram, Türkiye için de harekete geçti. Beğeni sayılarını göremeyen bazı kullanıcıların kafaları karışık...

16.11.2019 14:46 - Son Güncelleme: 16.11.2019 14:47
Instagram'da beğeni kalkıyor mu? Beğeniler neden gözükmüyor? İşte ilk görüntüler...

Instagram gönderilerindeki değişiklik kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Birçok ülke gibi Türkiye'de de beğeni sayıları kalkmaya başladı. Ancak bazı kullanıcıların hala beğeni sayısını görüntüleyebilmesi soru işaretlerine neden oldu. Peki, Instagram'da beğeni sayısı kalktı mı? Neden bazıları beğeni sayısını görebilirken; bazıları görüntüleyemiyor?

Instagram'da beğeni kalkıyor mu? Beğeniler neden gözükmüyor? İşte ilk görüntüler...

Peki, Instagram'da beğeni sayısı kalktı mı? Neden bazıları beğeni sayısını görebilirken; bazıları görüntüleyemiyor?

Instagram'da beğeni kalkıyor mu? Beğeniler neden gözükmüyor? İşte ilk görüntüler...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan ve 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Instagram 'like'ları (beğenileri) kaldırmakta kararlı gözüküyor.

Instagram'da beğeni kalkıyor mu? Beğeniler neden gözükmüyor? İşte ilk görüntüler...

Platform Nisan ayından bu yana 6 farklı bölgede test etmeye başladığı beğenisiz Instagram için Türkiye'de de test çalışmalarına başladı. Instagram, ülkemizdeki bazı hesaplarda beğeni sayılarını göstermemeye başladı.

Instagram'da beğeni kalkıyor mu? Beğeniler neden gözükmüyor? İşte ilk görüntüler...

İŞTE BEĞENİSİZ INSTAGRAM'DAN İLK GÖRÜNTÜ

Instagram, yaptığı açıklamada bu güncelleme hakkında şu açıklamada bulundu:

"Arkadaşlarınızın; paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, onların kaç tane beğeni aldıklarına değil. Kendi beğeni sayınızı, sizin kimler tarafından beğenildiğinizi gösteren listeye tıklayarak görebilirsiniz ancak arkadaşlarınız ilgili gönderinizin ne kadar birey tarafından beğenildiğini göremez."

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