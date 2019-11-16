Instagram'da beğeni kalkıyor mu? Beğeniler neden gözükmüyor? İşte ilk görüntüler...
Instagram'da beğeni sayıları kalktı mı? Neden gözükmüyor? Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın bir süredir beğeni sayılarını kaldıracağı iddia ediliyordu. Instagram sonunda düğmeye bastı. Kademeli olarak uygulamayı yayına sokan Instagram, Türkiye için de harekete geçti. Beğeni sayılarını göremeyen bazı kullanıcıların kafaları karışık...
Instagram gönderilerindeki değişiklik kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Birçok ülke gibi Türkiye'de de beğeni sayıları kalkmaya başladı. Ancak bazı kullanıcıların hala beğeni sayısını görüntüleyebilmesi soru işaretlerine neden oldu. Peki, Instagram'da beğeni sayısı kalktı mı? Neden bazıları beğeni sayısını görebilirken; bazıları görüntüleyemiyor?
İŞTE BEĞENİSİZ INSTAGRAM'DAN İLK GÖRÜNTÜ
Instagram, yaptığı açıklamada bu güncelleme hakkında şu açıklamada bulundu:
"Arkadaşlarınızın; paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, onların kaç tane beğeni aldıklarına değil. Kendi beğeni sayınızı, sizin kimler tarafından beğenildiğinizi gösteren listeye tıklayarak görebilirsiniz ancak arkadaşlarınız ilgili gönderinizin ne kadar birey tarafından beğenildiğini göremez."