Instagram kullanıcılarına kötü haber! Yeni halini hiç sevmeyeceksiniz...
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'ın yeni hali birçok kullanıcının hiç ama hiç hoşuna gitmeyecek! İşte popüler uygulamanın yeni yüzü...
02.05.2019 09:38
- Son Güncelleme: 02.05.2019 09:38
Instagram'a ait yeni ekran görüntüsü ortalığı fena halde karıştıracak gibi görünüyor.
Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...
Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?
Instagram'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!
Bu ekran görüntüsüne baktığımızda da Instagram'ın bu yeni arayüzü üzerinde çalıştığı kesinlik kazanmış oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Fotoğraf paylaşınca artık ne olacak?