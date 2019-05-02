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Instagram kullanıcılarına kötü haber! Yeni halini hiç sevmeyeceksiniz...

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'ın yeni hali birçok kullanıcının hiç ama hiç hoşuna gitmeyecek! İşte popüler uygulamanın yeni yüzü...

02.05.2019 09:38 - Son Güncelleme: 02.05.2019 09:38
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Yeni halini hiç sevmeyeceksiniz...

Instagram'a ait yeni ekran görüntüsü ortalığı fena halde karıştıracak gibi görünüyor.

Instagram kullanıcılarına kötü haber! Yeni halini hiç sevmeyeceksiniz...

Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...

Instagram kullanıcılarına kötü haber! Yeni halini hiç sevmeyeceksiniz...

Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?

Instagram kullanıcılarına kötü haber! Yeni halini hiç sevmeyeceksiniz...

Instagram'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!

Instagram kullanıcılarına kötü haber! Yeni halini hiç sevmeyeceksiniz...

Bu ekran görüntüsüne baktığımızda da Instagram'ın bu yeni arayüzü üzerinde çalıştığı kesinlik kazanmış oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Fotoğraf paylaşınca artık ne olacak?

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