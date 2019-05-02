Instagram kullanıcılarına kötü haber! Yeni halini hiç sevmeyeceksiniz...

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'ın yeni hali birçok kullanıcının hiç ama hiç hoşuna gitmeyecek! İşte popüler uygulamanın yeni yüzü...

02.05.2019 09:38 - Son Güncelleme: 02.05.2019 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





