Instagram kullananlar dikkat! Şifreniz başkasının eline geçmiş olabilir

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Instagram'ın sahibi Facebook, kullanıcılarını şoke eden bir bilgi açıkladı. Facebook'tan yapılan açıklamada Instagram uygulamasına ait milyonlarca kullanıcının parola bilgilerinin şifrelenmeden saklandığı ve bu bilgilerin şirket çalışanlarının erişimine açık olduğunun tespit edildiği duyuruldu.

19.04.2019 19:25 - Son Güncelleme: 19.04.2019 19:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





