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Kaplan 10 görücüye çıkıyor! Yerli tank avcısı kuş uçurtmayacak

Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" olarak göreve hazırlanan paletli araç Kaplan 10, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilenecek. Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak, Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına başlanacak.

20.04.2019 15:15 - Son Güncelleme: 20.04.2019 15:22
Kaplan 10 görücüye çıkıyor! Yerli tank avcısı kuş uçurtmayacak

KALİFİKASYONDA SONA GELİNDİ

Projedeki bir diğer araç Pars 4x4 ile birlikte Kaplan 10, kalifikasyon sürecinin sonuna yaklaştı ve yakın zamanda envantere girmeye başlayacak. Bu araçların, özel görev araçları olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ardından, dost ve müttefik ülkelere de uzun yıllar hizmet vermesi öngörülüyor.

Kaplan 10 görücüye çıkıyor! Yerli tank avcısı kuş uçurtmayacak

YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLECEK

Proje ile TSK envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) Projesi kapsamında tedarik edilecek füzelerin araç üzerinde kullanımı için ihtiyaç duyulan STA'ların yurt içi imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaplan 10 görücüye çıkıyor! Yerli tank avcısı kuş uçurtmayacak

TEKERLİ TANKSAVAR

FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesi Kaplan 10'u paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi.

Kaplan 10 görücüye çıkıyor! Yerli tank avcısı kuş uçurtmayacak

Toplam 260 araçtan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanları ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak. Paletli Kaplan STA, tanksavar platformundan sabit ve hareketli hedeflere yönelik atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak, Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına başlanacak.

Kaplan 10 görücüye çıkıyor! Yerli tank avcısı kuş uçurtmayacak

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor.

İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...

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