Kaplan 10 görücüye çıkıyor! Yerli tank avcısı kuş uçurtmayacak
Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" olarak göreve hazırlanan paletli araç Kaplan 10, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilenecek. Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak, Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına başlanacak.
KALİFİKASYONDA SONA GELİNDİ
Projedeki bir diğer araç Pars 4x4 ile birlikte Kaplan 10, kalifikasyon sürecinin sonuna yaklaştı ve yakın zamanda envantere girmeye başlayacak. Bu araçların, özel görev araçları olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ardından, dost ve müttefik ülkelere de uzun yıllar hizmet vermesi öngörülüyor.
TEKERLİ TANKSAVAR
FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesi Kaplan 10'u paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi.
Toplam 260 araçtan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanları ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak. Paletli Kaplan STA, tanksavar platformundan sabit ve hareketli hedeflere yönelik atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi.
Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak, Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına başlanacak.