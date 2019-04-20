Kaplan 10 görücüye çıkıyor! Yerli tank avcısı kuş uçurtmayacak

KALİFİKASYONDA SONA GELİNDİ

Projedeki bir diğer araç Pars 4x4 ile birlikte Kaplan 10, kalifikasyon sürecinin sonuna yaklaştı ve yakın zamanda envantere girmeye başlayacak. Bu araçların, özel görev araçları olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ardından, dost ve müttefik ülkelere de uzun yıllar hizmet vermesi öngörülüyor.