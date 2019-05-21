Instagram fenomenlerine büyük şok! Tüm özel içerikleri sızdırıldı...
Sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ederken öte yandan yeni bir meslek türedi 'influencer' Ancak sosyal medya üzerinden para kazananan influencerlara kötü bir haber geldi. Dünya çapında 50 milyon sosyal medya fenomeninin kişisel bilgileri sızdırıldı.
21.05.2019 12:35
- Son Güncelleme: 21.05.2019 12:46
Sosyal medyanın hayatımızın bir parçası olmasıyla doğan ve adete yeni bir meslek olan 'influencer'lara (sosyal medya fenomenleri) oldukça kötü bir haber geldi. Aralarında milyonlarca Instagram fenomeni, ünlü isim ve marka hesaplarının özel bilgilerinin bulunduğu verilerin korunmasız halde internette yayınlandığı ortaya çıktı.
DİĞER GALERİLER