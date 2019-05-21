Instagram fenomenlerine büyük şok! Tüm özel içerikleri sızdırıldı...

Habere göre, güvenlik araştırmacısı Anurag Sen, ortaya çıkardığı veri açığını güvenli hale getirmek ve sahibini bulmak için Techcrunch sitesi ile iletişime geçti.

Sen, bu verilerin Hindistan'daki bir sosyal medya pazarlama şirketine ait olduğunun farkına vardı.