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Instagram fenomenlerine büyük şok! Tüm özel içerikleri sızdırıldı...

Sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ederken öte yandan yeni bir meslek türedi 'influencer' Ancak sosyal medya üzerinden para kazananan influencerlara kötü bir haber geldi. Dünya çapında 50 milyon sosyal medya fenomeninin kişisel bilgileri sızdırıldı.

21.05.2019 12:35 - Son Güncelleme: 21.05.2019 12:46
Instagram fenomenlerine büyük şok! Tüm özel içerikleri sızdırıldı...

Sosyal medyanın hayatımızın bir parçası olmasıyla doğan ve adete yeni bir meslek olan 'influencer'lara (sosyal medya fenomenleri) oldukça kötü bir haber geldi. Aralarında milyonlarca Instagram fenomeni, ünlü isim ve marka hesaplarının özel bilgilerinin bulunduğu verilerin korunmasız halde internette yayınlandığı ortaya çıktı.

Instagram fenomenlerine büyük şok! Tüm özel içerikleri sızdırıldı...

Amazon Web Servisleri tarafından barındırılan veriler herhangi bir şifreye gerek kalmadan herkesin ulaşabileceği şekilde görülebildiği ve bu verilerin içersinde 49 milyondan fazla kişinin bilgisinin olduğu belirtiliyor.

Instagram fenomenlerine büyük şok! Tüm özel içerikleri sızdırıldı...

Techcrunch.com sitesinin haberine göre veri içersinde, bu kişilerin bulundukları şehir ve ülke, profil fotoğrafı, kaç kişi tarafından takip edildiği bilgilerinin yanı sıra, kişisel email adresi ve telefon numaraları da bulunuyor.

Instagram fenomenlerine büyük şok! Tüm özel içerikleri sızdırıldı...

Habere göre, güvenlik araştırmacısı Anurag Sen, ortaya çıkardığı veri açığını güvenli hale getirmek ve sahibini bulmak için Techcrunch sitesi ile iletişime geçti.

Sen, bu verilerin Hindistan'daki bir sosyal medya pazarlama şirketine ait olduğunun farkına vardı.

Instagram fenomenlerine büyük şok! Tüm özel içerikleri sızdırıldı...

Bu şirketin Instagram fenomenlerine reklam içerikli paylaşımları hesaplarında paylaşmaları için para ödedikleri belirlendi.

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