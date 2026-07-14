Tıp tarihinde ilk: İnsansı robotlar ilk kez canlı bir hastayı ameliyat etti

HAZIR ROBOTLAR CERRAHİDE KULLANILDI

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri, ekip tarafından özel bir cerrahi robot geliştirilmemiş olmasıydı. Bunun yerine piyasada satışta bulunan ve yaklaşık 20 bin doların altında fiyatlandırılan iki Unitree G1 insansı robot tercih edildi.

Yaklaşık 1,2-1,5 metre boyunda ve 32 kilogram ağırlığındaki robotlar, üç parmaklı gelişmiş Dex3 el sistemi, ek bilek ve bel eklemleri sayesinde cerrahi aletleri hassas biçimde kullanabildi.

Ayrıca üzerlerinde bulunan 3D LiDAR ve derinlik kameraları operasyon sırasında çevresel algıyı önemli ölçüde artırdı.

(Kaliforniya Üniversitesi San Diego'nun yeni bir araştırmasında iki adet Unitree G1 robotu canlı ameliyat gerçekleştiriyor.) Yukarıdaki fotoğraf: ARClab