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Tıp tarihinde ilk: İnsansı robotlar ilk kez canlı bir hastayı ameliyat etti

Ameliyat masasında bu kez ne bir cerrah ne de tamamen otonom bir yapay zeka vardı. Dünyada ilk kez iki insansı robot, uzman doktorların uzaktan kontrolüyle canlı bir hasta üzerinde başarılı bir cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Tıp ve robotik teknolojilerini buluşturan bu tarihi gelişme gelecekte sağlık hizmetlerinin sunuluş biçimini kökten değiştirebilecek yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

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İnsansı robotlardan ilk canlı ameliyat

Robotik teknolojiler sağlık alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kaliforniya Üniversitesi San Diego (UC San Diego) araştırmacıları dünyada ilk kez iki insansı robotun canlı bir hasta üzerinde cerrahi operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyon bir insan yerine canlı bir hayvan üzerinde uygulanırken robotlar deneyimli cerrahlar tarafından uzaktan kontrol edildi.

Robotlar safra kesesi ameliyatında hassas görevleri başarıyla tamamladı

HASSAS GÖREVLER BAŞARIYLA YERİNE GETİRİLDİ

Gerçekleştirilen işlem, laparoskopik kolesistektomi olarak bilinen safra kesesi ameliyatıydı. Robotlar operasyon sırasında dokuları geri çekme, cerrahi diseksiyon yapma, damarları klipsleme ve safra kesesini karaciğer yatağından ayırma gibi oldukça hassas görevleri başarıyla yerine getirdi. Güvenlik amacıyla robotlar çalışma sırasında sabitlenerek olası dengesizliklerin hastaya zarar vermesi engellendi.

Takvim Kaynak Tercihleri
20 bin dolarlık Unitree G1 robotları cerrahide kullanıldı

HAZIR ROBOTLAR CERRAHİDE KULLANILDI

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri, ekip tarafından özel bir cerrahi robot geliştirilmemiş olmasıydı. Bunun yerine piyasada satışta bulunan ve yaklaşık 20 bin doların altında fiyatlandırılan iki Unitree G1 insansı robot tercih edildi.

Yaklaşık 1,2-1,5 metre boyunda ve 32 kilogram ağırlığındaki robotlar, üç parmaklı gelişmiş Dex3 el sistemi, ek bilek ve bel eklemleri sayesinde cerrahi aletleri hassas biçimde kullanabildi.

Ayrıca üzerlerinde bulunan 3D LiDAR ve derinlik kameraları operasyon sırasında çevresel algıyı önemli ölçüde artırdı.

(Kaliforniya Üniversitesi San Diego'nun yeni bir araştırmasında iki adet Unitree G1 robotu canlı ameliyat gerçekleştiriyor.) Yukarıdaki fotoğraf: ARClab

Araştırmacılar: Klinik kullanım için daha fazla geliştirme gerekli

KLİNİK KULLANIM İÇİN HALA ENGELLER VAR

Araştırmacılar elde edilen sonucun büyük bir başarı olduğunu belirtirken teknolojinin henüz tamamen bağımsız ameliyat yapabilecek seviyeye ulaşmadığını vurguluyor. Operasyon boyunca insan cerrahların sürekli kontrolü devam etti ve sistemin klinik uygulamaya geçebilmesi için çözülmesi gereken teknik sorunlar bulunuyor.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada mevcut insansı robotların minimal invaziv cerrahinin gerektirdiği hassasiyet, güvenlik ve kontrol standartlarını karşılaması için daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

İnsansı robotlar Da Vinci sistemine alternatif olabilir mi?

DA VİNCİ SİSTEMİNE ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Bugün robotik cerrahinin en yaygın örneklerinden biri, Intuitive Surgical tarafından geliştirilen Da Vinci Cerrahi Sistemi. Ancak bu platform yalnızca ameliyat amacıyla tasarlanmış sabit bir sistem ve maliyeti milyonlarca doları bulabiliyor.

İnsansı robotlar ise çok daha farklı bir yaklaşım sunuyor. İnsanların kullandığı hastane ortamlarında hareket edebiliyor, standart cerrahi ekipmanlarla çalışabiliyor ve yalnızca ameliyat değil farklı görevleri de üstlenebilecek şekilde tasarlanıyor.

Üstelik çok daha düşük maliyetli olmaları, özellikle küçük hastaneler ve kaynakları sınırlı sağlık kuruluşları için önemli bir avantaj sağlayabilir.

Uzak bölgelerde sağlık hizmetlerini dönüştürebilir

UZAK BÖLGELERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİ DÖNÜŞTÜREBİLİR

Dünya genelinde milyonlarca insan uzman cerrahlara ulaşmakta güçlük çekiyor. Kırsal bölgeler, küçük yerleşim yerleri ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu alanlarda yaşayan hastalar çoğu zaman basit cerrahi işlemler için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyor.

Uzaktan kontrollü robotlar kırsal hastanelerde ameliyat yapabilecek

Uzaktan kontrol edilebilen insansı robotlar bu soruna yeni bir çözüm sunabilir. Gelecekte deneyimli bir cerrah binlerce kilometre uzaktan bir robotu yöneterek kırsal bir hastanede ameliyat gerçekleştirebilir.

Bu teknoloji yalnızca Dünya üzerindeki uzak bölgelerde değil, Antarktika araştırma üsleri, uzay istasyonları ve gelecekteki Mars görevleri gibi olağanüstü koşullarda da kritik rol oynayabilir.

Geleceğin cerrahisi nasıl şekillenecek?

GELECEĞİN CERRAHİSİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Bu deney, uygun maliyetli insansı robotların bile karmaşık cerrahi işlemleri gerçekleştirebileceğini gösteren önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bugün insan kontrolü altında çalışan bu sistemlerin yapay zekâ ve robotik teknolojilerindeki ilerlemeyle birlikte gelecekte daha fazla otonomi kazanması bekleniyor.

İnsansı robotlar modern sağlık sisteminin vazgeçilmezi olabilir

Her ne kadar tamamen bağımsız robot cerrahlar için henüz erken olsa da uzmanlar bu gelişmenin sağlık hizmetlerine erişimi artırabilecek ve cerrahi maliyetlerini düşürebilecek önemli bir adım olduğu görüşünde. İnsansı robotların önümüzdeki yıllarda modern sağlık sisteminin vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmesi ihtimali giderek güçleniyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve AA'dan alınmıştır.)

Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Teknoloji