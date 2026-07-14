Tıp tarihinde ilk: İnsansı robotlar ilk kez canlı bir hastayı ameliyat etti
Ameliyat masasında bu kez ne bir cerrah ne de tamamen otonom bir yapay zeka vardı. Dünyada ilk kez iki insansı robot, uzman doktorların uzaktan kontrolüyle canlı bir hasta üzerinde başarılı bir cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Tıp ve robotik teknolojilerini buluşturan bu tarihi gelişme gelecekte sağlık hizmetlerinin sunuluş biçimini kökten değiştirebilecek yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Teknoloji