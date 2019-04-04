İlk kez duyurdular! Bilim insanları 10 Nisan'da...
Avrupa Güney Gözlemevi bir basın duyurusu yaparak 10 Nisan'da çığır açacak bir buluşla ilgili açıklama yapılacağını bildirdi. Resmi açıklama henüz yapılmasa da duyurunun bir karadelik ile ilgili olduğu düşünülüyor.
Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da ilk kez bir karadeliğin fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.
Bilim insanları 2017 yılında 'Proje EHT' isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.
HUBBLE 'YABAN ÖRDEĞİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİ
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), parlak yıldızlarının "V" biçimi göç eden yaban ördeklerini andırdığı için "Yaban Ördeği Yıldız Kümesi" olarak adlandırılan "Messier 11" yıldız öbeğinin Hubble tarafından çekilen fotoğraflarından derlenen bir kolaj imajı yayımladı.
Bilinen en zengin ve kompakt yıldız kümelerinden biri olan Messier 11'in yaklaşık 220 milyon yaşında olduğu ve 2 bin 900 yıldıza ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.