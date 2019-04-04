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İlk kez duyurdular! Bilim insanları 10 Nisan'da...

Avrupa Güney Gözlemevi bir basın duyurusu yaparak 10 Nisan'da çığır açacak bir buluşla ilgili açıklama yapılacağını bildirdi. Resmi açıklama henüz yapılmasa da duyurunun bir karadelik ile ilgili olduğu düşünülüyor.

04.04.2019 10:33 - Son Güncelleme: 04.04.2019 10:33
İlk kez duyurdular! Bilim insanları 10 Nisan'da...

Bilim insanları, 10 Nisan'da tüm dünyada eşzamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı.

Avrupa Güney Gözlemevi duyurunun Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT) tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğunu belirtti.

İlk kez duyurdular! Bilim insanları 10 Nisan'da...

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da ilk kez bir karadeliğin fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.

Bilim insanları 2017 yılında 'Proje EHT' isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.

İlk kez duyurdular! Bilim insanları 10 Nisan'da...

HUBBLE'IN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK
1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan ve bugüne kadar yüz binlerce fotoğraf çeken Hubble Uzay Teleskobu, yakaladığı her kareyle karanlık evreni insanlık biraz daha görünür kıldı.

İlk kez duyurdular! Bilim insanları 10 Nisan'da...

Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Bu yüzden yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakıyoruz.

İlk kez duyurdular! Bilim insanları 10 Nisan'da...

HUBBLE 'YABAN ÖRDEĞİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİ
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), parlak yıldızlarının "V" biçimi göç eden yaban ördeklerini andırdığı için "Yaban Ördeği Yıldız Kümesi" olarak adlandırılan "Messier 11" yıldız öbeğinin Hubble tarafından çekilen fotoğraflarından derlenen bir kolaj imajı yayımladı.

Bilinen en zengin ve kompakt yıldız kümelerinden biri olan Messier 11'in yaklaşık 220 milyon yaşında olduğu ve 2 bin 900 yıldıza ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.

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