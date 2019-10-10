Hendek ve barikat canavarı! TSK'ya 50 ton ağırlığında zırhlı dozer (Türkiye'nin yerli ve milli silahları)

Tüm inşaat ve yol araçlarını balistik olarak yüksek seviyede zırhlayabildiklerini ifade eden Katmerci, şunları kaydetti:

"Araçları, talebe göre istenilen seviyede mayına dayanıklı hale getiriyor, balistik koruma sağlıyoruz. Ayrıca uzaktan kumanda edilebilme özelliği kazandırıyoruz. Biz her aracımızı uluslararası akredite kuruluşlarla beraber test ederek sertifikalandırıyoruz. Uzaktan kumandalı zırhlı paletli ekskavatör, zırhlı kazıcı yükleyici iş makinesi, uzaktan kumandalı zırhlı belden kırmalı yükleyici iş makinesi, uzaktan kumandalı zırhlı teleskopik forklift, gizli zırhlı çeşitli 4x4 arazi araçları ve kamyonetler, zırhlı ADR'li akaryakıt tankeri, zırhlı otobüs, zırhlı low-bed treyler, zırhlı damper, zırhlı su tankeri ve kurtarma aracı ile ülkemiz savunmasının hizmetinde olduk. Bazıları uzaktan kumandalı olmak üzere, bu araçların pek çoğu çatışma bölgelerinde aktif olarak kullanılıyor. Zırhlı dozer de ülke savunmasının güçlendirilmesine yönelik en yeni ürünlerimiz arasında yerini aldı."