Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor? İşte telefonların model model radyasyon değerleri...

Telefon modelleriyle ilgili sıkça akılları kurcalayan sorulardan biri yanıt buldu. Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi tarafından yapılan araştırmada en çok radyasyon yayan akıllı telefon modelleri belirlendi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:16:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





