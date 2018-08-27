Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor? İşte telefonların model model radyasyon değerleri...
Telefon modelleriyle ilgili sıkça akılları kurcalayan sorulardan biri yanıt buldu. Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi tarafından yapılan araştırmada en çok radyasyon yayan akıllı telefon modelleri belirlendi.
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:16:31
Akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyeleri, Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi tarafından ölçüldü. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.
İşte telefon telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...
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