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Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor? İşte telefonların model model radyasyon değerleri...

Telefon modelleriyle ilgili sıkça akılları kurcalayan sorulardan biri yanıt buldu. Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi tarafından yapılan araştırmada en çok radyasyon yayan akıllı telefon modelleri belirlendi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:16:31
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Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor? İşte telefonların model model radyasyon değerleri...

Akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyeleri, Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi tarafından ölçüldü. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

İşte telefon telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...

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Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor? İşte telefonların model model radyasyon değerleri...

En çok radyasyon yayan akıllı telefon, 1.68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T.

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Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor? İşte telefonların model model radyasyon değerleri...

İkinci sırada ise 1.64 W ile bir diğer Tayvanlı üretici HTC'nin HTC Desire 820 isimli modeli bulunuyor.

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Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor? İşte telefonların model model radyasyon değerleri...


Nokia Lumia 630: 1.51 Watt

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Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor? İşte telefonların model model radyasyon değerleri...

ASUS Zenfone 2: 1.48 Watt

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