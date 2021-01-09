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Hamilelik pozuyla olay olan Meryem Uzerli doğum yaptı! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle yıldızı parlayan 37 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı hamilelik pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Meryem Uzerli doğum yaptı. Bu mutlu haberi sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Peki, Meryem Uzerli'nın sevgilisi kim? İşte detaylar...

09.01.2021 16:42 - Son Güncelleme: 09.01.2021 16:42
Hamilelik pozuyla olay olan Meryem Uzerli doğum yaptı! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Hamileliğinin 5. ayında müjdeli haberi sevenleriyle paylaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli ikinci bebeğini de kucağına aldı.

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Hamilelik pozuyla olay olan Meryem Uzerli doğum yaptı! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Can Ateş ile birlikteliğinden 7 yaşında bir kız çocuğu olan oyuncu ikinci kez anne oldu.

Hamilelik pozuyla olay olan Meryem Uzerli doğum yaptı! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

"BİZE KATILDIĞIN İÇİN ÇOK HUZURLUYUZ"

6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından doğumdan sonra çektirdiği pozları paylaşan Uzerli, "En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" notunu ekledi. Uzerli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı.

Hamilelik pozuyla olay olan Meryem Uzerli doğum yaptı! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Meryem Uzerli, 4 ay önce yaptığı açıklamada "Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. 5 aylık hamileyim. Cinsiyeti kız. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti.

Hamilelik pozuyla olay olan Meryem Uzerli doğum yaptı! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Almanya'nın Berlin şehrinde Amerikalı sevgilisiyle birlikte yaşayan Uzerli, ikinci defa bir kız bebek dünyaya getireceğini duyurmuştu.

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