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Hamilelik pozuyla olay olan Meryem Uzerli doğum yaptı! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle yıldızı parlayan 37 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı hamilelik pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Meryem Uzerli doğum yaptı. Bu mutlu haberi sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Peki, Meryem Uzerli'nın sevgilisi kim? İşte detaylar...

09.01.2021 16:42 - Son Güncelleme: 09.01.2021 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





