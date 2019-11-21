Google’dan radikal değişiklik! Politikasını değiştirdi!
Google radikal bir karar alarak siyasi reklam politikasını değiştirdi. Arık kullanıcıların arama sonuçları ve girdiği sitelerde siyasi parti reklamları gösterilmeyecek. Öte yandan Google siyasi parti reklamının 'yanlış bilgi' olduğunu tespit ederse reklamı almayacak ve yayından kaldıracak. Aynı durum Youtube için de geçerli olacak.
21.11.2019 16:40
- Son Güncelleme: 21.11.2019 16:46
Siyasi partilerin en önemli reklam mecralarından biri olan Google da Twitter gibi siyasi reklam politikasını yeniden gözden geçirme kararı aldı.
'YÜKSEK DÜZEYDE HEDEFLİ REKLAM YOK'
Google 'yanlış bilgi yaymama' hassasiyeti sebebiyle siyasi reklamları yüksek düzeyde hedefli bir şekilde kullanıcılara göstermeyecek.
Google kullanıcıların internet tarayıcılarındaki erişim bilgilerine erişerek yani hangi internet sitelerine girdiklerini takip ederek bir profil oluşturuyor.
Bu profili de reklamlarını ilgili kişilere göstermek için kullanıyor. Böylece siyasi partiler kendilerine oy vermeyecek veya oy verme ihtimali olduğunu düşündükleri hedefli bir kitleye reklamlarını ulaştırma şansı yakalıyordu.
6 OCAK 2020'DEN İTİBAREN GEÇERLİ
Wall Street Journal'da yer alan habere göre Google 12 Aralık'ta İngiltere'de yapılacak genel seçim öncesi reklam kısıtlamasını başlatma kararı aldı.