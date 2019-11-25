Google kullanıcılarını uyardı! Bu uygulamaları hemen silin!

Google'dan cep telefonu kullananıcılarına büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. İşte Google'ın silmeniz için uyarıda bulunduğu o uygulamalar...

25.11.2019 22:07 - Son Güncelleme: 25.11.2019 22:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





