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Google kullanıcılarını uyardı! Bu uygulamaları hemen silin!

Google'dan cep telefonu kullananıcılarına büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. İşte Google'ın silmeniz için uyarıda bulunduğu o uygulamalar...

25.11.2019 22:07 - Son Güncelleme: 25.11.2019 22:36
Google kullanıcıları uyardı! Bu uygulamaları hemen silin!

ÜCRETSİZ YÜKLEDİĞİNİ UYGULAMALAR MASUM DEĞİL

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Acele edin!

Google kullanıcıları uyardı! Bu uygulamaları hemen silin!

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Google kullanıcıları uyardı! Bu uygulamaları hemen silin!

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Google kullanıcıları uyardı! Bu uygulamaları hemen silin!

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Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Google kullanıcıları uyardı! Bu uygulamaları hemen silin!

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