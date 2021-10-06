Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! Dünyada 6 saatliğine kaos yaşandı: 3 milyar hesap çalındı!

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını söyledi. Janardhan, "Platformlarımızda yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.