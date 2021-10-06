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Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! Dünyada 6 saatliğine kaos yaşandı: 3 milyar hesap çalındı!

Tüm dünyada Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcıları 6 saat erişim problemi yaşadı. Facebook, 'Sorun sistem yenilenmesi sırasında yaşanan arızadan kaynaklandı' dedi. Ancak 3 milyar hesabın bilgilerine ulaşıldığı iddiaları herkesi panikletti.

06.10.2021 07:00 - Son Güncelleme: 06.10.2021 07:00
Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! Dünyada 6 saatliğine kaos yaşandı: 3 milyar hesap çalındı!

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. 6 saati aşan kesinti, tüm dünyada etkisini gösterdi. Ortaya atılan iddialar da kullanıcıları korkuttu. İşte tarihi çöküşün hikayesi:

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Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! Dünyada 6 saatliğine kaos yaşandı: 3 milyar hesap çalındı!

HATALI YAPILANDIRMA

Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! Dünyada 6 saatliğine kaos yaşandı: 3 milyar hesap çalındı!

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını söyledi. Janardhan, "Platformlarımızda yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! Dünyada 6 saatliğine kaos yaşandı: 3 milyar hesap çalındı!

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı. Ancak 3 milyar hesabın bilgilerine ulaşıldığı iddiaları herkesi panikletti.

Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! Dünyada 6 saatliğine kaos yaşandı: 3 milyar hesap çalındı!

'ÇALIŞANLAR KAPIDA KALDI'
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye alınmadıklarını yazdı. Haberi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını aktardı.

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