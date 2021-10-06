Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü! Dünyada 6 saatliğine kaos yaşandı: 3 milyar hesap çalındı!
Tüm dünyada Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcıları 6 saat erişim problemi yaşadı. Facebook, 'Sorun sistem yenilenmesi sırasında yaşanan arızadan kaynaklandı' dedi. Ancak 3 milyar hesabın bilgilerine ulaşıldığı iddiaları herkesi panikletti.
06.10.2021 07:00
- Son Güncelleme: 06.10.2021 07:00
'ÇALIŞANLAR KAPIDA KALDI'
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye alınmadıklarını yazdı. Haberi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını aktardı.