Facebook, WhatsApp ve Instagram'a ne oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi...
WhatsApp, Instagram ve Facebook'a kısa bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya hesaplarına giriş yapamayan kullanıcılar Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ne olduğunu merak ediyor. Yaşanan erişim sorunu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirdi. İşte detaylar...
13.03.2019 23:24
- Son Güncelleme: 13.03.2019 23:32
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.
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