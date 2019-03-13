Facebook, WhatsApp ve Instagram'a ne oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

FACEBOOK'TA GİRİŞ SORUNU

Facebook'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Facebook kısa bir süre sonra geri dönecek. Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz" mesajıyla karşılaşıyor.