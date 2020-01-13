En çok radyasyon yayan telefonlar teknoloji dünyasını salladı!
Akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren ehemmiyetli bir liste yayınlandı. Yaşamımızın her alanına giren akıllı telefonlar, insanoğlu için büyük basitlik sağlıyor. Fakat kullandığımız telefonların radyasyon oranı da var. En fazla ve en az radyasyon yayan telefonlar hangileri?
En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? SAR değeri ne kadar olmalı? Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor. Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte SAR değeri nedir, ne zaraları vardır gibi sorular da daha sık sorulmaya başlandı. Aslına bakılırsa Çin üretimi telefonlar bu kadar yayılmadan önce kimse akıllı telefon alırken SAR değerini sorgulamıyordu.