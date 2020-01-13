En çok radyasyon yayan telefonlar teknoloji dünyasını salladı!

En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? SAR değeri ne kadar olmalı? Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor. Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte SAR değeri nedir, ne zaraları vardır gibi sorular da daha sık sorulmaya başlandı. Aslına bakılırsa Çin üretimi telefonlar bu kadar yayılmadan önce kimse akıllı telefon alırken SAR değerini sorgulamıyordu.