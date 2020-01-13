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En çok radyasyon yayan telefonlar teknoloji dünyasını salladı!

Akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren ehemmiyetli bir liste yayınlandı. Yaşamımızın her alanına giren akıllı telefonlar, insanoğlu için büyük basitlik sağlıyor. Fakat kullandığımız telefonların radyasyon oranı da var. En fazla ve en az radyasyon yayan telefonlar hangileri?

13.01.2020 10:54 - Son Güncelleme: 13.01.2020 10:58
En çok radyasyon yayan telefonlar teknoloji dünyasını salladı!

En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? SAR değeri ne kadar olmalı? Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor. Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte SAR değeri nedir, ne zaraları vardır gibi sorular da daha sık sorulmaya başlandı. Aslına bakılırsa Çin üretimi telefonlar bu kadar yayılmadan önce kimse akıllı telefon alırken SAR değerini sorgulamıyordu.

En çok radyasyon yayan telefonlar teknoloji dünyasını salladı!

Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.

En çok radyasyon yayan telefonlar teknoloji dünyasını salladı!

"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.

En çok radyasyon yayan telefonlar teknoloji dünyasını salladı!

Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

En çok radyasyon yayan telefonlar teknoloji dünyasını salladı!

Önce en fazla radyasyon yayın telefonlara bakalım. Ardından, en çevreci ve sağlık dostu seviyede enerji yayan modellere geçeceğiz.

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