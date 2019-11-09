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En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? Şirketler kullanıcıları kandırıyor

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın önemli bir kısmında yer alıyor. Yanımızdan hiç ayırmadığımız akıllı telefonların birçoğu normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Gece uyurken bile yanımızdan ayırmadığımız telefonların sağlığa zararları tartışılmaktadır. Bu tartışmalara doğrultusunda Amerikan gazetesi Chicago Tribune 3G ve 4G bağlantıya sahip çeşitli telefon modelleri üzerinde araştırmalar yaptı. Yapılan araştırmanın sonuçları hayli çarpıcı. Öyle ki çıkan sonuçlar telefonların, Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen üst sınırdan daha fazla radyasyon yaydığını ortaya koydu. Bu değerlerin pek çoğu şirketlerin açıkladığı miktarların çok çok üzerinde.

09.11.2019 12:57 - Son Güncelleme: 09.11.2019 13:03
En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? Şirketler kullanıcıları kandırıyor

Cep telefonlarının en fazla ABD'de 1.6W/kg, Avrupa bölgesinde ise 2W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Peki kullandığınız telefon ne kadar radyasyon yayıyor?

En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? Şirketler kullanıcıları kandırıyor

İŞTE EN ÇOK RADYASYON YAYAN TELEFONLAR

1.75W ile Xiaomi Mi A1 ilk sırada...

En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? Şirketler kullanıcıları kandırıyor

1.74W ile Vivo S1...

En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? Şirketler kullanıcıları kandırıyor

1.73W ile Xiaomi Redmi 6...

En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? Şirketler kullanıcıları kandırıyor

1.69 W ile Xiaomi Mi 8 en çok radyasyon yayan telefonlardan biri...

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