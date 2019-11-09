En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? Şirketler kullanıcıları kandırıyor
Akıllı telefonlar günlük hayatımızın önemli bir kısmında yer alıyor. Yanımızdan hiç ayırmadığımız akıllı telefonların birçoğu normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Gece uyurken bile yanımızdan ayırmadığımız telefonların sağlığa zararları tartışılmaktadır. Bu tartışmalara doğrultusunda Amerikan gazetesi Chicago Tribune 3G ve 4G bağlantıya sahip çeşitli telefon modelleri üzerinde araştırmalar yaptı. Yapılan araştırmanın sonuçları hayli çarpıcı. Öyle ki çıkan sonuçlar telefonların, Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen üst sınırdan daha fazla radyasyon yaydığını ortaya koydu. Bu değerlerin pek çoğu şirketlerin açıkladığı miktarların çok çok üzerinde.
09.11.2019 12:57
- Son Güncelleme: 09.11.2019 13:03
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