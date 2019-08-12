Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü? İşte özellikleri (Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?)
Türkiye ile Amerika arasında son dönemde yaşanan F-35 krizi sonrası, Türkiye'den Su-57 hamlesi gelmişti. Tıpkı Patriot hava savunma sistemi gibi F-35'lerin de alternatiflerinin değerlendirilebileceği açıklanırken, akıllara Rus Su-57 savaş uçakları geldi. Rusya Su-57'lerin testlerinin bu yıl tamamlanacağını duyurdu. İşte F-35 ve Su-57'nin özellikleri...
Rus medyasının da dikkatini çeken gelişmeler, akıllara Rusya'nın beşinci nesil avcı uçağı Su-57'yi getirdi. Rusya merkezli Sputnik haber ağı, Amerikan F-35'leri ve Rus Su-57'leri karşılaştırdı. Rus medyası ayrıca Türkiye'nin olumsuz bir durumla karşılaşması durumunda bu ihtiyacını Rusya'dan karşılayabileceğine vurgu yapıldı.
BEŞİNCİ NESİL AVCILAR
Su-57: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su-57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.
F-35: F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi. Tasarımcısı Lockheed Martin olan F-35, ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere'de kullanılıyor. F-35 ilk uçuşunu 24 Ekim 2000'de gerçekleşti.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Su-57: Tek mürettebattan oluşan Su-57, 2.600 km/saat hıza ulaşabiliyor. 5.8 saat havada kalabiliyor. Yakıt takviye depolarıyla 5.500 km* azami uçuş menziline sahip Su-57, 10.000 kg azami muharebe yüküne sahip. Su-57'nin azami kalkış ağırlığı 35.480 kg. Su-57'nin iç yakıt rezervi ise 11.100 kg.
F-35: Tek mürettebattan oluşan F-35, 1.931 km/saat hıza ulaşabiliyor. 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor. 1.667 km – 2.200 km azami uçuş menziline sahip (modeline göre değişiklik gösteriyor) F-35, 8.160 kg kg azami muharebe yüküne sahip. F-35'in azami kalkış ağırlığı 31.751 kg. F-35'in iç yakıt rezervi ise 8.278 kg – 8.960 kg.