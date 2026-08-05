Dünya genelinde yapay zeka devlerine boykot hareketleri başladı! ChatGPT ve Claude neden boykot ediliyor?

KİTAPLAR NEDEN YAPAY ZEKA İÇİN BU KADAR DEĞERLİ?

Anthropic yöneticileri, internetteki metinlerin giderek daha fazla yapay zeka ürünü içerikle dolduğunu düşünüyordu. Bir yapay zeka modelinin başka yapay zeka sistemlerinin ürettiği metinlerle eğitilmesi, çıktı kalitesinin zamanla bozulmasına yol açabiliyor. Bu durum "model çöküşü" olarak adlandırılıyor.

Kitaplar ise çoğunlukla insanlar tarafından yazılmış, editörler tarafından kontrol edilmiş ve belirli bir anlatım kalitesine sahip metinler sunuyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri açısından değerli bir eğitim kaynağı kabul ediliyor.

Tartışma, kitapların yapay zeka eğitiminde yararlı olup olmamasından çok, bu eserlere hangi yöntemle ulaşıldığı ve yazarların emeğinin nasıl kullanıldığı üzerinde yoğunlaşıyor.